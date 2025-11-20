وقف إطلاق النار على غزة | تواصل الخروقات الإسرائيلية بعد يوم دامٍ

بعد وقت قصير من موافقة مجلس الأمن على قرار نشر القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بدأت الإدارة الأميركية بتسريع تشكيلها. وصرّح مسؤول أميركي لقناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026". وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة. ولم يحدد أية دول يقصد، لكن مصدرا آخر قال لقناة (آي 23 نيوز) إن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود.
ولم تبدأ بعد التدريبات استعداداً لنشر القوة في غزة، ولا تزال الجهود مستمرة للحصول على التمويل الواسع المطلوب لتشغيلها في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي للقناة الإسرائيلية بأنه إلى جانب الدول العربية، طُلب أيضاً من دول أوروبية تقديم المساعدة في هذا الشأن.