وقف إطلاق النار على غزة | إسرائيل تواصل القصف غداة يوم دامٍ

20 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:52 (توقيت القدس)
عاش قطاع غزة الأربعاء يوماً دامياً بسقوط 27 شهيداً بحسب الدفاع المدني جراء غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة، مواصلاً بذلك خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يراوح مكانه في ظل تعثر الانتقال للمرحلة الثانية حتى اللحظة. وليل الأربعاء- الخميس استشهد 5 فلسطينيين بقصف على خانيونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت سلسلة غارات مدينة رفح جنوباً أيضاً، وفق بيان للدفاع المدني. واعتبرت حركة حماس، الأربعاء، المجزرة الإسرائيلية في مدينتي غزة وخانيونس "تصعيداً خطيراً يسعى من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استئناف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبة الوسطاء بالتدخل لحماية التهدئة الهشة. 

من جهتها، أقرّت إسرائيل، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وشن غارات على "مناطق سيطرة حماس"، بزعم إطلاق نار استهدف قواتها في رفح جنوبي القطاع. وتشير بيانات حكومية وفصائلية وحقوقية سابقة، بأن إسرائيل ارتكبت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وضمن خروقاتها، قتلت إسرائيل 280 فلسطينياً وأصابت 672 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي، وفق بيان صادر الأربعاء عن وزارة الصحة في غزة.

على صعيد آخر، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسريع إجراءات تشكيل القوة الدولية المخطط نشرها في قطاع غزة لتثبيت اتفاق وقف النار، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن على الخطوة. وصرّح مسؤول أميركي لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026". وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة. ولم يحدد أي دول يقصد، لكن مصدراً آخر قال لقناة "آي 23 نيوز" إن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود.

إنسانياً، أكدت 51 دولة، بينها تركيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والصين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تلعب دوراً في تقديم مساعدة عاجلة وطويلة الأمد لدولة فلسطين لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك وفق بيان مشترك حول الوضع الإنساني في القطاع، وقعت عليه 51 دولة أثناء اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، الأربعاء. وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة. وذكر أنّ كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة "أقل بكثير" مما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاق. وأضاف "في ظل هذا الوضع الإنساني المتدهور، نعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في تقديم مساعدة عاجلة وطويلة الأمد لدولة فلسطين لتخفيف المحنة الإنسانية في غزة".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

09:31 am

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
"حماس": ندعو الموقعين على اتفاق غزة لإيقاف انتهاكات الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، على حسابه في تليغرام، إن الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة في قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف الحرب، مشيراً إلى إقدام الاحتلال على انتهاك الاتفاق من خلال قتل وإصابة العشرات من بينهم نساء وأطفال.

وعاش قطاع غزة أمس الأربعاء يوماً دامياً بسقوط 27 شهيداً بحسب الدفاع المدني جراء غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة، مواصلاً بذلك خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يراوح مكانه في ظل تعثر الانتقال للمرحلة الثانية حتى اللحظة.

وأضاف المتحدث باسم حركة حماس: "هذا السلوك يعكس عدم احترام واضح من حكومة الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة، التي عجزت عن منع الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة. ودعا قاسم جميع الأطراف التي وقعت الاتفاق في شرم الشيخ، خاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى الوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على غزة.

08:58 am

avata
غزة
شهيدان ومصابون بقصف على خانيونس

أسفر قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس عن سقوط شهيد وعدد من المصابين. كما استشهد فلسطيني بقصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة مواطنين شرقي المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

08:03 am

لوغو العربي الجديد
القاهرة
مصر تربط أي مشاركة لها في غزة بضمانات

قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ"العربي الجديد" إن القاهرة لن تندفع بأي شكل نحو تنفيذ ترتيبات ميدانية داخل قطاع غزة استناداً إلى قرار مجلس الأمن الأخير، من دون مناقشة تفصيلية وشاملة مع جميع الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً. وأوضح المصدر أن مصر تدرس كل ما يطرح "بدقة شديدة" انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات أساسية: صون الأمن القومي على الحدود الشرقية، والحفاظ على مكانة مصر ودورها العربي، وضمان استمرار دورها وسيطاً موثوقاً في القضية الفلسطينية.

التفاصيل عبر الرابط: 
تقارير عربية
مصر تربط أي مشاركة لها في غزة بضمانات

 

7:59 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل تتحفظ على طلب أميركي للشروع في إعادة إعمار رفح

تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لنقل مسؤولية إعادة إعمار مدينة رفح إلى القيادة الأميركية في مدينة كريات غات، في إطار مشروع "إعمار رفح أولاً"، وفق ما أفاد به موقع والاه العبري الأربعاء.

التفاصيل عبر الرابط:

مصرف مغلق في رفح، غزة 2 إبريل 2024 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)
رصد
إسرائيل تتحفظ على طلب أميركي للشروع بإعادة إعمار رفح

7:57 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
"متلازمة الجدار"... إسرائيل تعزل نفسها بوهم توفير الأمن

بذرائع أمنية منها حماية مواطنيها وتعزيز أمنهم من عمليات ضدهم ومحاولات التسلل إلى المستوطنات أو إلى المناطق المحتلة عام 1948، وصدّ جزء من الهجمات ضدها، تواصل إسرائيل منذ أكثر من عقدين تعزيز المناطق الحدودية، من جميع الجهات، بعوائق أمنية متطورة، منها سياجات إلكترونية وجدران خرسانية. بعضها يقام أيضاً باسم التصدي للتهريب، والتهديدات الإرهابية من الدول المجاورة، أو باسم الخوف. لكن هذه الجدران تعزل إسرائيل في الوقت ذاته عن محيطها، وعليه تحمل أبعاداً أخرى، غير الأمنية، منها سياسية واجتماعية وفلسفية ونفسية وغيرها.

التفاصيل عبر الرابط:

أمام الجدار الفاصل خارج بلدة أبو ديس في القدس، 17 سبتمبر 2025 (جون ويسيلز/فرانس برس)
تقارير دولية
"متلازمة الجدار"... إسرائيل تعزل نفسها بوهم توفير الأمن

06:50 am

لوغو العربي الجديد
غزة
سلسلة غارات على مدينة رفح

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

06:09 am

لوغو العربي الجديد
غزة
3 شهداء بقصف منزل في خانيونس

أفاد الدفاع المدني في غزة بسقوط ثلاثة شهداء وعدد من المصابين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي القطاع.

02:53 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
تطعيم أكثر من 10 آلاف طفل ضد أمراض مختلفة في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكّنت من تقديم اللقاحات ضد أمراض مختلفة لـ10 آلاف طفل في قطاع غزة في إطار حملة أطلقتها في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني هدفها تطعيم أكثر من 40 ألف طفل.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس مساء الأربعاء أنّ منظمته و"منظمات شريكة أخرى طعّمت أكثر من 10 آلاف طفل دون سن الثالثة في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى من حملة التطعيم التي تستمر حتى السبت المقبل". وقال إن "هدف الحملة هو تلقيح أكثر من 40 ألف طفل". وأوضح أن الحملة تجري بالتعاون مع منظمة يونيسف ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ووزارة الصحة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الهدف هو حماية هؤلاء الأطفال من "الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي والسل وشلل الأطفال والفيروس العجلي والالتهاب الرئوي".

12:27 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
توقع وصول الدفعة الأولى من القوة الدولية مطلع العام

بعد وقت قصير من موافقة مجلس الأمن على قرار نشر القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بدأت الإدارة الأميركية بتسريع تشكيلها. وصرّح مسؤول أميركي لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026". وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة. ولم يحدد أي دول يقصد، لكن مصدراً آخر قال لقناة "آي 23 نيوز" إن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود.

ولم تبدأ بعد التدريبات استعداداً لنشر القوة في غزة، ولا تزال الجهود مستمرة للحصول على التمويل الواسع المطلوب لتشغيلها في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي للقناة الإسرائيلية بأنه إلى جانب الدول العربية، طُلب أيضاً من دول أوروبية تقديم المساعدة في هذا الشأن.

12:26 am

العربلى الجديد

avata
العربلى الجديد
غزة
قصف مدفعي على جباليا

قصفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

12:24 am

لوغو العربي الجديد
غزة
إطلاق نار على شمال غرب بيت لاهيا

استهدف إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

12:22 AM
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • الدفاع المدني: 27 شهيداً في غزة جراء القصف الإسرائيلي

  • حماس تدين الغارات وترفض ادعاءات الاحتلال

  • واشنطن تبحث مشاركة اليمن في القوة الدولية بقطاع غزة

  • شح الوقود ومنع مواد البناء.. مقومات الحياة معطلة في غزة

  • "يسرائيل هيوم": إلغاء لقاء ويتكوف والحية في إسطنبول

  • ترامب: مجلس السلام في غزة سيضم رؤساء العديد من الدول

المساهمون
نايف زيداني
العربلى الجديد
أسوشييتد برس
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
