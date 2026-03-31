وقفة غضب في غزة رفضاً لقانون إعدام الأسرى: انتهاك لجميع القوانين

- نظم أهالي الأسرى وممثلو مؤسسات فلسطينية فعالية احتجاجية في غزة ضد التشريعات الإسرائيلية، خاصة قانون إعدام الأسرى، مطالبين باستراتيجيات جديدة لمواجهة العنصرية. - أكد المتحدثون أن قانون إعدام الأسرى يمثل تصعيداً خطيراً يتعارض مع القوانين الدولية، داعين المجتمع الدولي للتحرك العاجل، وأشار الأسير المحرر مجدي عابد إلى خذلان الأمتين العربية والإسلامية. - استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي جنوبي خانيونس، وأكدت حماس أن تصعيد الاحتلال يستدعي موقفاً واضحاً من الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق.

شهدت مدينة غزّة، اليوم الثلاثاء، فعالية شعبية غاضبة وحاشدة نظمها أهالي الأسرى، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين وممثلي مؤسسات الأسرى الفلسطينية، وذلك أمام مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي المدينة. وجاءت هذه الوقفة في ظل تصاعد التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف تشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يعرف إعلامياً بـ"قانون إعدام الأسرى".

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وأعلام فلسطين، ولافتات، كان من بينها "قانون فاشي وعدالة عائبة، لا تتركوا أسرانا"، و"أفتيتم بالقتل؟ لقد أفتى الدم بالتحرير". وألقى الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، كلمة القوى الوطنية والإسلامية، حذّر فيها من خطورة إقرار مثل هذه القوانين، وقال "القانون يشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى وهو انتهاك لكل المواثيق الدولية والإنسانية".

وأوضح خلال الوقفة أنّ الاحتلال أعدم على مدار عشرات السنين المئات من الأسرى من خلال التعذيب والإهمال الطبي "لكن تشريع هذا القانون يعني أن هناك استهتاراً كاملاً بكل المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات العلاقة". ودعا قاسم إلى هبة جماهيرية فلسطينية في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، وفي كل الميادين، وأمام كل السفارات رفضاً للقرار، إلى جانب اتباع استراتيجيات جديدة لمواجهة الخطر والعنصرية تجاه الأسرى.

وقفة في غزة رفضاً لإعدام الأسرى (العربي الجديد)

ووجّه قاسم نداء مباشراً إلى الأمم المتحدة وجميع الهيئات الحقوقية، مطالباً بتوفير حماية عاجلة للأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف التشريعات العنصرية، ومطالباً كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمواقف جادة تجاه الأمر وليس مجرد مواقف إعلامية. وعلى هامش الوقفة، أكد قاسم في حديث لـ"العربي الجديد" أن تشريع قانون إعدام الأسرى يعتبر قراراً عنصرياً بامتياز، وانتهاكاً لكل المواثيق والقرارات الدولية، وتعبيراً عن العنصرية الإسرائيلية في أكبر تجلياتها، مشدداً على أن السكوت يتيح للاحتلال استباحة أرواح الأسرى. وأوضح أن القانون يضع جميع الأسرى في دائرة الخطر الحقيقي، وهو استهتار كامل بكل القيم، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة باتخاذ مواقف عملية وليس فقط نظرية ضد هذا القرار الذي يمثل "جريمة كبيرة بحق الأسرى".

وأكد المتحدثون خلال الوقفة أن إقرار القانون يمثل "تصعيداً غير مسبوق" في سياسات العقاب، مشددين على أن هذه الخطوة تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية. وطالب المتحدثون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل. وألقى الأسير المحرر مجدي عابد خلال الوقفة كلمة الأسرى المحررين، تحدث فيها عن معاناة الأسرى، والممارسات الإسرائيلية الممنهجة بحقهم.

وقال عابد: "لم نتوقع أن يصل الخذلان بالأمتين العربية والإسلامية إلى حد أن يمر قرار إعدام الأسرى في ظل هذا الصمت المقيت (..) عندما صدر القرار شعرنا بغصة وألم حقيقي"، متسائلاً "أين أمتنا وشبابنا وشيوخنا من قرار يبيح قتل عشرة آلاف أسير على مرأى من العالم، بعد أن عاشوا تفاصيل الألم والتعذيب والمعاناة". وتابع: "حري بالمنظمات الدولية والصليب الأحمر والأمم المتحدة أن تكون لها كلمة في ظل انتهاك الاحتلال القانون الدولي"، داعياً جميع الدول والشعوب والحكومات والمنظمات للتحرك "ضدّ هذا القرار الظالم".

وألقت وسام سالم، وهي زوجة أسير، كلمة أهالي الأسرى خلال الوقفة، أكدت فيها أن "قانون إعدام الأسرى ليس خبراً عابراً، وإنما سكين مسلط على رقاب الأسرى وذويهم جميعاً". وتحدثت سالم عن ألم أهالي الأسرى الذين يعيشون حالة قاسية من التيه والانتظار والترقب، وقد زاد تشريع قانون الأسرى من خوفهم، مضيفة "أنام كل ليلة وأنا خائفة من أي خبر قد يمس حياة زوجي أو أمنه". وتابعت بألم "يريدون إنهاء حياة بني آدم بكلمة، هذا ليس قانوناً وليس عدلاً، من الظلم حرمان أم من ابنها، وزوجة من زوجها، وأطفال من أمانهم، أخبروا الأسرى بأننا بجانبهم ولن نخذلهم".

من جهتها، أوضحت نجاح الريفي، زوجة الأسير محمود الدحدوح، أن زوجها معتقل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، وقد اختفت آثاره أكثر من ستة أشهر، قبل أن تعلم العائلة بنبأ اعتقاله. وبيّنت الريفي لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة أنّ اعتقال زوجها سبّب لها معاناة كبيرة في إعالة أسرتها المكونة من ستة أفراد، إلا أن إقرار قانون إعدام الأسرى أصابها بصدمة كبيرة وشعور بالخوف الحقيقي. وأكد المشاركون استمرار الحراك الشعبي والإعلامي، حتى يجري إسقاط هذا القانون، وضمان حقوق الأسرى وفق القوانين والمواثيق الدولية، مشدّدين على أنّ قضية الأسرى ستبقى حاضرة في الوعي الشعبي والوطني.

شهيدان في قصف إسرائيلي جنوبي خانيونس

استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين جنوبي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وقال شهود عيان وناشطون إنه جرى نقل الإصابات إلى مشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج. ويومياً، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة ويسقط شهداء ومصابون من جراء عدوانه الذي لم يتوقف مع وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومساء أمس، استشهد فلسطيني وأُصيب آخر في قصف إسرائيلي لمجموعة فلسطينيين غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم قد قال أمس إنّ تصعيد الاحتلال لعمليات القتل اليومية بحق أهالي قطاع غزة لم يتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار (في العاشر من أكتوبر 2025)، بل ترافق مع تشديد الحصار، رغم التزام المقاومة ببنود الاتفاق. وأوضح قاسم، في تصريح وُزع على وسائل الإعلام، أنّ ذلك "يكشف عن قرار واضح لدى الاحتلال بنسف الاتفاق وتقويضه رغم جميع مساعي الوسطاء"، مشيراً إلى أنّ هذا السلوك يستدعي "موقفاً واضحاً وصريحاً من الوسطاء والدول الضامنة، وكذلك من مجلس السلام، لتبيان موقفهم من الاتفاق، في ظل تنصل الاحتلال الكامل منه وتعمده تخريب جميع مساراته".