وقفة تضامنية مع غزة في نيوزيلندا: "عاقبوا إسرائيل الآن"

- شهدت ساحة "بريتومارت" في أوكلاند وقفة تضامنية ومسيرة تنديدية بمشاركة نحو ألف متضامن، تضمنت كلمات للمتحدثين وحملة تبرعات للمنكوبين في غزة. - انتقد المتحدثون، ومن بينهم النائب ريكاردو مينينديز، موقف وزير الخارجية النيوزيلندي وطالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل وتوفير الحماية للوفد النيوزيلندي في أسطول الصمود. - أعلن المنظمون عن مسيرة جسر هاربور المرتقبة، ودعا النائب مينينديز إلى التضامن مع الوفد النيوزيلندي وتوفير ممرات آمنة للأسطول.

شهدت ساحة "بريتومارت" الشهيرة في قلب أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا وعاصمتها الاقتصادية، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، ومسيرة تنديداً بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وشارك في هذه الفعالية، التي نظمتها شبكة التضامن الفلسطينية في نيوزيلندا "PSNA"، نحو ألف من المتضامنين من العرب والنيوزيلنديين والأجانب. وبالتوازي مع كلمات المتحدثين على المنصة، أُقيمت حملة تبرعات للمنكوبين في غزة من خلال بيع أعلام فلسطين بأحجام مختلفة، وسترات وميداليات وملصقات، تعبّر عن التضامن مع غزة.

ورفع المشاركون في الفعالية لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الاحتلال الصهيوني الغاشم، ونزف دماء الأبرياء"، و"آلاف الأطفال يقضون نحبهم... تحركي يا نيوزيلندا"، و"أوقفوا حرب الإبادة"، و"الحرية لفلسطين... أوقفوا الحرب على غزة"، و"فلسطين تريد الحرية لكي تحيا، بينما تملك إسرائيل حرية أن تقتل"، و"جيش الدفاع الإسرائيلي = آلة قتل"، و"الشوارع الممتلئة تنادي: فلسطين حرة"، "لا تشتري سلعاً إسرائيلية، قاطع الأبارتهايد قاطع إسرائيل"، و"رئيس الحكومة لاكسون: اتخذ موقفاً".

وعلت هتافات المشاركين في الفعالية على النحو الآتي: "من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر"، و"واحد: نحن الشعب، اثنان: لن نتوقف، ثلاثة: نحن عائدون في القريب العاجل"، و"أنا راجع راجع، على أرض بلادي راجع، على يافا وغزة راجع، عالقدس وحيفا راجع، أنا والله راجع"، و"العار عليك يا ونستون بيترز"، "العقوبات الآن". وبمحاذاة المسيرة، كانت ثمة ما يربو على مائة سيارة استمر أصحابها في الضغط على أبواقها رافعين أعلام فلسطين ولافتات مكتوباً عليها "فلسطين حرة"، "اتخذ موقفاً يا لاكسون" و"عاقبوا إسرائيل الآن".

وركزت كلمات المتحدثين على المنصة اليوم، وفي مقدمتهم النائب في البرلمان النيوزيلندي عن حزب الخضر ريكاردو مينينديز، والممثلة والناشطة النيوزيلندية المتحدثة باسم الحركة العالمية من أجل غزة في نيوزيلندا أكاشيا أوكونور، على التنديد بكلمة وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز في نيويورك، أمس الجمعة، الذي قال إن بلاده لن تعترف بدولة فلسطين في الوقت الحالي، لكنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وطالب المتحدثون الحكومة النيوزيلندية بالتحرك فوراً لفرض عقوبات على إسرائيل ولتوفير الحماية للوفد النيوزيلندي المشارك في أسطول الصمود العالمي.

ولفت المنظمون إلى أن مسيرة جسر هاربور (وسط أوكلاند)، التي أُلغيت في اللحظات الأخيرة يوم 13 سبتمبر/ أيلول الجاري بسبب سرعة الرياح، سوف تنطلق قريباً وبعد الحصول على موافقة الشرطة النيوزيلندية. وحثّوا المتظاهرين على أن يدعو كل واحد منهم خمسة من عائلته وأصدقائه ومعارفه إلى تلك المسيرة المرتقبة التي من المتوقع أن تكون ليست فقط أضخم الفعاليات المؤيدة لفلسطين منذ عامين تقريباً، وإنما في تاريخ أوكلاند عموماً.

وقال النائب في البرلمان النيوزيلندي عن حزب الخضر ريكاردو مينينديز، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن "ما أعلنته الحكومة في الأمم المتحدة بشأن عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يبرهن أن من يجلسون على قمة هرم السلطة في بلادنا جبناء يفتقدون للشجاعة، إذ إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يكن سوى الحد الأدنى لما يتوجب على الحكومة أن تفعله". وحول خطاب وزير الخارجية النيوزلندي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح مينينديز أنه "بالنسبة لونستون بيترز، فلا شك في أنه يكذب حين يدّعي أنه يعمل من أجل السلام، لأن السلام في حقيقة الأمر لن يتحقق ما لم نفرض عقوبات على إسرائيل ونتخذ خطوات ملموسة لوقف هذه الإبادة الجماعية".

وفيما يتعلق بأسطول الصمود العالمي، قال "أؤكد على تضامننا مع يوسف ورنا وصموئيل، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تقديم العون ومساعدة الشعب الفلسطيني في البقاء على قيد الحياة"، مشيراً إلى أن "حكومتنا لديها القدرة على اتخاذ خطوات عملية وإيصال رسالة واضحة بضرورة توفير ممرات آمنة للأسطول. وإسرائيل لا تملك أي حق في استهداف أطقم قواربه، لأن هؤلاء مدنيون كرسوا أنفسهم لإنقاذ الأرواح وتمكين الناس ببساطة من العيش". وختم بقوله "فلنرفع أصواتنا ولنوجّه تضامننا إلى رنا ويوسف وصموئيل، أعضاء الوفد النيوزيلندي، وإلى كل من يضعون حياتهم على المحك من أجل حماية حياة الفلسطينيين وكرامتهم".

من جهته، قال الرئيس المشارك لشبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا ماهر نزال، لـ"العربي الجديد": "لم نُفاجأ للأسف من عدم اعتراف وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وذلك بذرائع مختلفة لا علاقة لها بالاعتراف". وشدّد نزال على أن "الحكومة النيوزيلندية نازية بامتياز، وقد بدا بيترز في خطابه اليوم وكأنه الناطق باسم نتنياهو"، مضيفاً "صحيح أننا مصدومون من هذا القرار، إلا أننا لا نعول على هذه الحكومة بأي شيء".