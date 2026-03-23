أقيمت ظهر اليوم الاثنين وقفة تضامنية في إحدى الساحات الكبرى في دمشق، رفعت خلالها شعارات وطنية أحيت ذكرى تهجير سوريين من غوطة دمشق الشرقية في عام 2018، من جانب النظام الساقط. والهدف من الوقفة "دعم الأهالي وصمودهم"، وتأكيد "ثوابت الثورة"، إلى جانب رفض "أي محاولات للمساس بالعلم والرموز الوطنية"، ودعم القرارات التي "تهدف إلى حماية مستقبل الأجيال القادمة"، بحسب الناشطين الذين دعوا إليها.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت تهاني للكرد السوريين بعيد "النيروز"، وأكدت أن "العلم السوري خط أحمر"، في رد واضح على إنزاله وحرقه من البعض خلال الاحتفالات التي جرت بعيد النيروز في منطقة عين العرب وفي القامشلي.

وأُقيمت هذه الوقفة في ساحة العباسيين إحدى أكبر الساحات في العاصمة، بعدما كانت مقررة في ساحة باب توما التي شهدت الأحد وقفة احتجاجية على قرار أصدرته محافظة دمشق قبل أيام حصر بيع المشروبات الروحية في أحياء ذات طابع مسيحي وهو ما عُدّ تهديدا للتنوع في البلاد، وفرزا طائفيا يدفع باتجاه الانقسام المجتمعي. وأعلن المشاركون في وقفة الاثنين تأييدهم قرار المحافظة بتنظيم عملية بيع الخمور في العاصمة وعدّوه "صائبا".

ووصف الباحث في مركز "جسور" للدراسات، وائل علوان، في حديث مع "العربي الجديد"، الوقفة الاحتجاجية التي جرت الأحد في حي باب توما اعتراضا على قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بـ"الحضارية"، مضيفا: "جرت الوقفة تحت حماية الحكومة السورية، وهذا مؤشر إيجابي جدا عن استجابة حكومية لتطلعات الشارع وإيمان بحريته بالتعبير".

واعتبر علوان الرد على هذه الوقفة الاحتجاجية، بأخرى مضادة "يعكس قصورا بطريقة التعاطي مع المجتمع المدني وطرقه في التعبير عن احتجاجه على قرارات حكومية يرى أنها غير صحيحة أو اتخذت من دون دراسة كافية"، مضيفا: "استدعاء الوقفات له أبعاد سلبية". ورأى علوان أن ما يجري في العاصمة من وقفات مختلفة في التوجه والأهداف "لا يشكل تهديدا للأمن والاستقرار"، مضيفا: "لا أرى أن هناك مواجهة بين شارع وشارع آخر. هناك تهويل بهذا الأمر".

ودعا إلى أن تكون الوقفات الجماهيرية السلمية "متاحة للجميع في سورية"، مشيرا إلى أن "من أهداف وقفة الاثنين التعبير عن رفض المساس بالرموز الوطنية وفي مقدمتها علم البلاد الذي يعبّر عن نضال السوريين الطويل للحصول على حريتهم وكرامتهم، ويخص كل السوريين"، مضيفا: "هذا توجه وطني، كل السوريين معنيون به ويقفون معه".

وتمنّى علوان خروج السوريين في كل المحافظات بوقفات لـ"التشديد على الرموز الوطنية وعدم المساس بها ولتأكيد وحدة سورية وحق المواطنة المتساوية"، مضيفا: "كان يجب أن تكون الوقفة في العباسيين ذات طابع وطني واحد وهو تأكيد مكانة وأهمية الرموز الوطنية مثل العلم لدى السوريين".

من جهته، أبدى المحلل السياسي أحمد قاسم تحفظه على الوقفات الجماهيرية التي تأتي ردا على وقفة جرت احتجاجا على قرار حكومي، لأن ذلك "يدفع باتجاه انقسام الشارع والتصادم بين طرفين"، مضيفا: "شهدنا في الآونة الأخيرة قرارات غير مدروسة تحمل طابع الاستعراض".

وفي المقابل، رأى الباحث بسام سليمان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ما يجري لا يعدو كونه "رأياً مقابل رأي"، و"وجهة نظر مقابل وجهة نظر أخرى لا أكثر". وتابع: "من حق جميع السوريين التعبير عن آرائهم، ومن واجب الدولة توفير الظروف لذلك، وضمان عدم التصادم بين شارعين".