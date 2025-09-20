وقفة احتجاجية في نيوزيلندا تنديداً بالحرب على غزة

- شهدت ساحة "بريتومارت" في أوكلاند وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث تجمع نحو مائتي متضامن للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية، ونظمت الفعالية شبكة التضامن الفلسطينية في نيوزيلندا. - تحدثت الناشطة أكاشيا أوكونور عن مشاركة نيوزيلندا في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وأكدت على أهمية دعم المشاركين، مشيرة إلى بيان مشترك من 16 دولة يعبر عن القلق بشأن سلامة الأسطول. - رفعت لافتات تدعو لوقف الاحتلال، ودعت أوكونور إلى مقاطعة المشاريع الصهيونية، مشيرة إلى خطوات مشابهة لعمال الموانئ في إيطاليا لتحقيق تغيير حقيقي.

شهدت ساحة "بريتومارت" الشهيرة في قلب أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا وعاصمتها الاقتصادية، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، وتنديداً بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وشارك في هذه الفعالية، التي نظمتها شبكة التضامن الفلسطينية في نيوزيلندا "PSNA"، نحو مائتين من المتضامنين من العرب والنيوزيلنديين والأجانب.

وبالتوازي مع كلمات المتحدثين على المنصة، أقيمت حملة تبرعات للمنكوبين في غزة من خلال بيع أعلام فلسطين بأحجام مختلفة، وسترات وميداليات وملصقات، تعبّر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة. وتحدث "العربي الجديد" مع الممثلة والناشطة النيوزيلندية أكاشيا أوكونور، المتحدثة باسم "الحركة العالمية من أجل غزة" في نيوزيلندا، والتي تشكل جزءاً من أسطول الصمود العالمي، وهو أسطول يضم 50 سفينة قوارب تحمل مشاركين من 44 دولة مختلفة، موجودين في عرض البحر الآن، في محاولة لكسر الحصار عن غزة بالمساعدات الإنسانية.

وقالت أوكونور في حديثها، إن "نيوزيلندا ممثلة في هذا الأسطول بثلاثة مواطنين: رنا حميدة ويوسف سمور، وكلاهما من أصول فلسطينية، وأيضاً أصغر مشارك في الأسطول بأكمله، صمويل ليسون صاحب الـ18 ربيعاً. نحن نود أن تتابعوهم، وأن يكونوا مناط عنايتكم، فهذا ما سيجعلهم في أمان، وأبقوا فلسطين دائماً في قلوبكم". وحول الرسالة التي أرادت إيصالها من خلال مشاركتها في هذه الوقفة الاحتجاجية، لفتت أوكونور إلى "أننا تابعنا البيان المشترك الذي أصدرته الثلاثاء الماضي 16 دولة، وأعربت فيه عن قلقها بشأن سلامة أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أن أي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمشاركين في الأسطول، بما في ذلك الاعتداءات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، سيُفضي إلى المساءلة"، قائلة: "هذا البيان لم توقع نيوزيلندا عليه، ولكن لا يجب أن نتوقف عن التعويل على حكوماتنا". وأضافت: "نحن بحاجة إلى التوجه إلى مجتمعاتنا التي من الممكن أن نتوحد معها من أجل صنع تغيير حقيقي".

وقالت: "أنا ممثلة، وأؤيد قانون المساواة في العمل (عدم التمييز في الأجور بناءً على الجنس)، وأريد أن أضم إليّ مجموعة كاملة من زملائي الممثلين لنعلن أننا سنقاطع، ولن نتعاون مع مشاريع صهيونية، أو أي شخص يتعامل معها". وأضافت: "أعلن عمال ميناء في إيطاليا أنهم سيغلقون جميع الموانئ في حال تعرُّض الأسطول للهجوم. يمكن لنيوزيلندا أن تفعل الشيء ذاته، ويمكن لقطاع الضيافة أن يفعل الشيء ذاته". وختمت بالقول: "حتى إذا لم يكن بمقدوركم فعل أي شيء آخر، فقط تحدثوا إلى أسركم، وهو الأمر الأصعب دوماً على أية حال".

ورفع المشاركون في الفعالية لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الاحتلال الصهيوني الغاشم، ونزف دماء الأبرياء"، و"آلاف الأطفال يقضون نحبهم.. تحركي يا نيوزيلندا"، و"أوقفوا حرب الإبادة"، و"الحرية لفلسطين.. أوقفوا الحرب على غزة"، و"فلسطين تريد الحرية لكي تحيا، بينما تملك إسرائيل حرية أن تقتل"، و"جيش الدفاع الإسرائيلي = آلة قتل". وعلت هتافات المشاركين في الفعالية على النحو الآتي: "من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر"، و"واحد: نحن الشعب، اثنان: لن نتوقف، ثلاثة: نحن عائدون في القريب العاجل"، و"أنا راجع راجع، على أرض بلادي راجع، على يافا وغزة راجع، عالقدس وحيفا راجع، أنا والله راجع".