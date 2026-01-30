ندد نشطاء مغاربة، خلال وقفة احتجاجية نظمت مساء الجمعة أمام مقر مبنى البرلمان في الرباط، بأوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، معلنين دعمهم للمقاومة ورفضهم التطبيع الرسمي. واستنكر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية) ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من تعذيب، وإهمال طبي، وعزل، ومضايقات ممنهجة واعتبارها جرائمَ حرب مكتملة الأركان، وانتهاكات صارخة لحقوق الأسرى واتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية.

وبحضور عدد من الوجوه الحقوقية واليسارية والإسلامية، ردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، شعارات تدين الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة والتطبيع، وأخرى مؤيدة لغزة وللمقاومة الفلسطينية من بينها: "سحقاً سحقاً بالأقدام لصهيون وأميركان"، و"يا صهيون اطلع برا فلسطين أرضي حرة"، و"فلسطين أبية أميركا إرهابية"، و"غزة غزة رمز العزة"، و"تحية شعبية لغزة الأبية"، و"إدانة شعبية للسياسة التطبيعية"، و"لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"يسقط يسقط التطبيع فلسطين ليست للبيع".

كذلك رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، لافتات تحيي المقاومة وأخرى تدين العدوان الإسرائيلي والتطبيع. ومن بينها: "الشعب المغربي مع المقاومة وضد التطبيع دفاعاً عن الوطن ونصرة لفلسطين"، و"لا نكبة بعد الطوفان لا تطبيع مع العدوان"، و"الشعب المغربي مع وحدة الأمة ضد العدوان ومع المقاومة حتى التحرير وإسقاط التطبيع"، و"التطبيع شراكة في محارق مخيمات غزة من طرف العدو الصهيوني النازي"، و"ضد حرب الإبادة الجماعية".

وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) أحمد ويحمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "وقفة اليوم أمام البرلمان هي مناسبة لنجدد باسم الشعب المغربي وقواه الحية تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية داخل سجون الاحتلال"، لافتاً إلى أن الأسرى، وهم بالآلاف، يتعرضون لسياسات تجويع وتعذيب وعزل وإهمال طبي ممنهج، في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية. وندد ويحمان بما يسمى قانون إعدام الأسرى الذي يدفع به الاحتلال، والذي يكشف الطبيعة الإجرامية والعنصرية لهذا الكيان، ويؤكد أنه ماضٍ في تحويل السجون إلى ساحات تصفية جسدية وإعدام للمعتقلين الفلسطينيين.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن إدراج الولايات المتحدة الأميركية لمنظمات مدنية، من بينها جمعيات إغاثية عاملة في غزة، وكذلك مناضلين فلسطينيين، ضمن ما تسميه "لوائح الإرهاب"، بأنه "قرار خطير وعدواني يجرّم العمل الإنساني والمقاومة المشروعة، ويشكل في جوهره إعلان حرب سياسية وأخلاقية على الأمة وقواها الحية". وقال إن "هذا المسار لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يسعى إلى تجفيف كل منابع الدعم والتضامن، وفرض رواية الاحتلال بالقوة والإرهاب والابتزاز".

وأضاف: "من هنا نؤكد أن استحقاق المرحلة، هنا، هو إسقاط التطبيع وتجريمه بعدما تم إسقاطه شعبياً وأخلاقياً لأن التطبيع لم يعد مجرد خيار سياسي خاطئ، بل صار غطاء لجرائم الاحتلال وشراكة مباشرة فيها. ونوجه رسالة واضحة إلى كل المطبعين: إن التاريخ يسجل، والشعوب لا تنسى، ومن يفتح الأبواب للاحتلال ويتعامل معه إنما يتحمل نصيبه من المسؤولية المادية والمعنوية عن معاناة الأسرى وعن كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إطلاق برنامج نضالي بتنسيق مع شبكة "كلنا غزة كلنا فلسطين"، حول قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عبر الاحتجاج، وإطلاق التوقيعات على العريضة العالمية للإفراج عنهم. وأكدت المجموعة أن قضية الأسرى هي إحدى القضايا المركزية في معركة الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة، معلنة الشروع، ابتداء من يوم غد السبت، في حملة وطنية ودولية لجمع التوقيعات على عريضة عالمية تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى، وتدين سياسة الاختطاف والاعتقال التعسفي، وتدعو المنتظم الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

كما قررت المجموعة تنظيم ندوة صحافية حول قضية الأسرى الفلسطينيين، يوم 10 فبراير/ شباط المقبل، لتسليط الضوء على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتقديم معطيات موثقة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، مع فتح النقاش أمام وسائل الإعلام والرأي العام.

وإلى جانب ذلك، قالت المجموعة إنها بصدد توجيه رسالة رسمية إلى ممثلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمطالبتها بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، من خلال القيام بزيارات منتظمة للأسرى الفلسطينيين، والوقوف على أوضاعهم الصحية والإنسانية، وفضح ما يتعرضون له من إجرام وتعذيب ومضايقات، وعدم الاكتفاء بدور الصمت أو الحياد الزائف. كما تستعد المجموعة إلى تنظيم لقاءات وندوات بمشاركة أسرى وأسيرات فلسطينيين محررين، لعرض تجربتهم النضالية، ونقل معاناة زملاء المحنة الأسرى والأسيرات داخل المعتقلات الصهيونية إلى الرأي العام الوطني، وتعزيز الوعي الشعبي بمركزية هذه القضية.

واعتبرت، في بيان، أن قضية الأسرى ليست قضية إنسانية فحسب، بل قضية سياسية ونضالية بامتياز، ودعت "كافة الهيئات الحقوقية، والنقابات، والأحزاب، والجمعيات، ووسائل الإعلام، وكل الحرائر والأحرار، إلى الانخراط الواسع في هذه الفعاليات، وإسناد معركة الأسرى حتى نيل حريتهم الكاملة". ومنذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شهد المغرب مظاهر تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني، تمثّلت في وقفات ومسيرات شبه يومية في مختلف أنحاء البلاد، كان عنوانها الرئيس دعم الفلسطينيين ومساندة مقاومتهم ورفض التطبيع.