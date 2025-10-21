وقفة أمام الكونغرس تطالب بإعادة تمويل أونروا ووقف تسليح إسرائيل

- نظمت منظمة "أميركيون من أجل العدالة في فلسطين" وقفة أمام الكونغرس للمطالبة بإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل وتجديد المساعدات الإنسانية لأونروا في غزة، والإفراج عن الطفل الأميركي محمد إبراهيم المعتقل في السجون الإسرائيلية. - انتقد الدكتور أسامة أبو ارشيد تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بالأسلحة، مشيراً إلى معايير مزدوجة تجاه الفلسطينيين، ودعا الكونغرس لوقف المساعدات العسكرية والتدخل للإفراج عن المعتقلين الأميركيين. - وجهت ميديا بنجامين انتقادات للحكومة الأميركية لتحكم اللوبي الصهيوني، مؤكدة أن الحكومة لم تعد تمثل رغبة الشعب الأميركي، مطالبة بعودة محمد إبراهيم وتحرير الفلسطينيين المعتقلين.

نظمت منظمة "أميركيون من أجل العدالة في فلسطين" وناشطون، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام الكونغرس للمطالبة بإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل، وتجديد المساعدات الإنسانية لمنظمة أونروا في غزة، كما طالب الناشطون بالإفراج عن الطفل الأميركي محمد إبراهيم، المعتقل داخل السجون الإسرائيلية منذ أشهر، ودعوا أعضاء الكونغرس والحكومة إلى التدخل. وجاءت هذه الفعالية ضمن مؤتمر أيام المناصرة السنوية بالعاصمة واشنطن، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها نحو 700 شخص جاؤوا من جميع أنحاء البلاد.

وطالب الدكتور أسامة أبو ارشيد، مدير منظمة "أميركيون من أجل العدالة في فلسطين"، أعضاء الكونغرس بإعطاء الأولوية للأميركيين، وانتقد تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة والغطاء السياسي والدبلوماسي لتغطية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة، وقال "عندما يتعلق الأمر بخدمة الأميركيين وخدمة الإنسانية وإعطاء الأولوية لإنقاذ الحياة البشرية فإنّ هذا الكونغرس غائب تماماً… لدينا الحق في التعبير في عن آرائنا والتجمع، ولكن الصهاينة في هذه البلاد يريدون إفساد ديمقراطيتنا".

وأشار أبو ارشيد إلى معايير مزدوجة وانتقائية من المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس مع الفلسطينيين، مستنكراً عدم الحديث عن نحو 10 آلاف فلسطيني مدفونين تحت الركام في غزة جزءاً من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، مؤكداً أن تجويع الفلسطينيين هو أمر غير مقبول، وقال: "ندعو الكونغرس لوقف المساعدات العسكرية وخدمة ناخبيه الأميركيين. ويجب عليهم التدخل للإفراج عن المواطن الأميركي محمد إبراهيم، ولكن ليس هذا كل شيء فنسيبه قتل أيضاً على يد إسرائيل، والولايات المتحدة لم تفعل أي شيء"، وتساءل: "هل رأيتم دونالد ترامب يجتمع بعائلات الضحايا الفلسطينيين الأميركيين".

ومن جانبه ذكر المواطن الأميركي من أصول فلسطينية، زياد قدور، في كلمته أسماء عدد من الأميركيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل، منهم راشيل كوري وعائشة نور وشيرين أبو عاقلة ومحمد أبو خضير وتوفيق عبد الجبار، وطالب أعضاء الكونغرس بضرورة التدخل للإفراج عن أحد أفراد عائلته المعتقل لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "هذه كلّها أسماء أميركية قُتلت في الضفة الغربية وغزة وهذا ليس أمراً عشوائياً وإنما أمر منهجي. محمد لا يزال على قيد الحياة ويمكن أن نفعل شيئاً ما لإعادته إلى الديار".

ومن جانبها وجّهت ميديا بنجامين، المؤسّس المشارك لمنظمة كود بينك الداعية للسلام، انتقادات حادة للحكومة الأميركية ولأعضاء الكونغرس، ولما وصفته بتحكم اللوبي الصهيوني والمنظمات في التصويت، وذكرت أنّ "هذه الحكومة لم تعد تمثل الشعب ولم تعد تمثل رغبة الأميركيين"، وأن إرادة الشعب الأميركي تنتهك من المؤسسات التي تمثلهم، وقالت "لا نريد أن تذهب أي أموال لإسرائيل ونود أن يعود محمد إبراهيم إلى دياره وأن يجري تحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".