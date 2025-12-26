وقفة أمام البرلمان المغربي تضامناً مع غزة: لا للإبادة والتطبيع

- تظاهر نشطاء مغاربة في الرباط دعماً لفلسطين، رافضين الإبادة والتهجير ومطالبين بإلغاء التطبيع مع إسرائيل، ورفعوا شعارات تندد بالاحتلال وتدعم المقاومة. - أكد أحمد ويحمان أن الوقفة تعبر عن موقف حضاري ضد الإبادة والحصار، مشدداً على أن رفض التطبيع هو موقف وطني استراتيجي، وأن ما يحدث في غزة جريمة إنسانية. - أشار ويحمان إلى أن التطبيع يهدد الأمن الوطني ويفرض أجندة استعمارية، داعياً لمواصلة التعبئة الشعبية للدفاع عن فلسطين كقضية كرامة وطنية.

تظاهر نشطاء مغاربة، مساء الجمعة، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولمقاومته، وتنديداً بالمجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، وبسياسة التطبيع. وعبّر المشاركون في الوقفة التضامنية، التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين" (أهلية)، عن دعمهم الكامل للفلسطينيين، ورفضهم حرب الإبادة الجماعية في غزة، وكل مشاريع التصفية والوصاية على القضية الفلسطينية، وسياسات التدمير والتهجير، مطالبين بإلغاء التطبيع الرسمي للدولة المغربية الذي دخل عامه السادس.

وردّد المحتجون شعارات مؤيدة لغزة والمقاومة الفلسطينية، وأخرى منددة بالإبادة الجماعية وبالتطبيع، من بينها: "غزة غزة رمز العزة"، "كلنا فدا فدا لغزة الصامدة"، "لا تراجع لا استسلام المعركة إلى الأمام"، "الوفاء الوفاء لدماء الشهداء"، "يكفينا من الحروب أمريكا إسرائيل عدوة الشعوب"، "لا صداقة مع المحتل واللجنة لازم تنحل"، "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، "يسقط يسقط التطبيع"، و"المغرب أرض حرة الصهيوني يطلع برا".

كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها: "الشعب المغربي يحيي الشعب الفلسطيني ويبارك الانتصار التاريخي العظيم لمعركة طوفان الأقصى ضد الاحتلال وكل القوى الإمبريالية الراعية له"، و"الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج والحصار في غزة جرائم صهيو-نازية بشراكة عربية ودولية بحق الشعب الفلسطيني"، و"التطبيع شراكة في محارق مخيمات غزة"، و"الشعب المغربي مع وحدة الأمة ضد العدوان ومع المقاومة حتى التحرير وإسقاط التطبيع".

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحد مكونات مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين، أحمد ويحمان، إنّ الوقفة أمام البرلمان المغربي "وقفة شعبية وطنية نرفع فيها شعاراً ليس مجرد كلمات، بل خلاصة موقف حضاري وأخلاقي وسياسي، هو لا للإبادة والتهجير والحصار والتطبيع"، مشيراً إلى أن هذا الشعار "يلخص جوهر المعركة الدائرة اليوم في فلسطين، وما يترتب عليها بالنسبة للمغرب والأمة ككل".

وأضاف ويحمان: "نقول لا للإبادة، لأن ما يتعرض له شعبنا في غزة منذ أكثر من عامين جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وتطهير عرقي موثق، واستهداف ممنهج للمدنيين والبنية المجتمعية. وهو ليس حدثاً عابراً، بل امتداد لمسار استعماري استيطاني متواصل منذ عقود". وتابع: "ونقول لا للتهجير، لأن مشروع العدو واضح، وهو تفريغ الأرض من أهلها وتصفية القضية نهائياً، لكن غزة أثبتت بدمائها وجراحها وصمودها أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه، ولن يُهزم ولن يُقتلع".

وأكد أن الحصار "أحد أدوات الإبادة البطيئة"، و"جريمة إنسانية وأخلاقية لا يمكن أن يقبل بها أي ضمير حي"، مضيفاً أن "غزة تُحاصر لأنها قاومت، ولأنها رفضت أن تكون مجرد رقم في سجل الخضوع". واعتبر أن رفض التطبيع "ليس موقفاً عاطفياً، بل موقف وطني استراتيجي"، موضحاً أن التطبيع "ليس علاقة ثنائية ولا مصلحة سياسية، بل مشاركة مباشرة في الجريمة على حساب فلسطين، وعلى حساب استقرار المغرب ووحدته ومستقبله".

وقال ويحمان إن أحداث السنتين الأخيرتين أثبتت أن التطبيع "لا يجلب سوى الاختراق والتفكيك، وتهديد الأمن الوطني، ومحاولة فرض سردية استعمارية وأجندة صهيونية على المغرب وتاريخه وهويته". وأضاف أن الوقفة تأتي أيضا في سياق الرؤية التي قدمتها المقاومة الفلسطينية في وثيقة "هذه رؤيتنا"، والتي أعادت قراءة عملية "طوفان الأقصى" بوصفها "محطة تاريخية في مسار تحرري طويل، تهدف إلى كسر معادلات الهيمنة، وإعادة الاعتبار لحق الشعوب في المقاومة، وإسقاط وهم أن الاحتلال قدر لا يمكن تغييره".

وأشار إلى أن المقاومة أعادت الاعتبار لفكرة التحرير بوصفها مشروعاً واقعياً، وجعلت الكيان يدرك، للمرة الأولى، أنه ليس فوق المحاسبة ولا فوق الهزيمة. وتابع قائلاً: "من المغرب، ومن أمام مؤسسة تشريعية يفترض أنها تمثل إرادة الشعب، نؤكد أن قضية فلسطين ليست قضية خارجية، بل قضية كرامة وطنية وهوية حضارية وموقع في التاريخ"، مجدداً دعوته إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والثقافية لمواصلة التعبئة الشعبية من أجل إسقاط التطبيع، والدفاع عن فلسطين، والاصطفاف مع قضايا الأمة العادلة. وأكد أن غزة اليوم "لا تنتظر التعاطف فقط، بل تحتاج موقفاً واضحاً يرفض الإبادة والتهجير والحصار والتطبيع، ويؤيد المقاومة والحرية والعدالة، وفلسطين كاملة غير منقوصة".