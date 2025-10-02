وقفات تضامنية في الجزائر مع نشطاء أسطول الصمود

أخبار
الجزائر

عثمان لحياني

60244E7B-773C-460F-B426-426EBC60D89E
عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
مباشر
02 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 22:48 (توقيت القدس)
تجمع أمام مقر مجتمع السلم دعماً لنشطاء أسطول الصمود، 2 أكتوبر 2025(العربي الجديد)
تجمع أمام مقر مجتمع السلم دعماً لنشطاء أسطول الصمود، 2 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت الجزائر وقفات تضامنية مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي، مطالبةً بتحرك حكومي عاجل لتحرير 16 ناشطاً جزائرياً معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة حركة مجتمع السلم وأحزاب سياسية أخرى.

- أكد قادة سياسيون جزائريون على أهمية الأسطول في إعادة الشرف للإنسانية، مشددين على ضرورة موقف جزائري فاعل لاستعادة النشطاء، بينما نفذت التنسيقية الشعبية لدعم فلسطين وقفات في العاصمة.

- رغم تدخل الأمن لتفريق الوقفات، استمرت الدعوات للتظاهر دعماً للنشطاء، مع تنظيم وقفات مشابهة في ولايات أخرى مثل ورقلة وغرداية.

نُظّمت في الجزائر سلسلة وقفات تضامنية مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمغاربي، للتنديد باعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للنشطاء، ولمطالبة الحكومة الجزائرية بالتحرك العاجل من أجل تحرير 16 ناشطاً جزائرياً موقوفين لدى الاحتلال. وشاركت حركة مجتمع السلم، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى، في وقفة تضامنية مع نشطاء الأسطول. وقال رئيس الحركة، عبد العالي حساني، إن "اعتداء الاحتلال على الأسطول مؤشر على ارتباكه أمام هذه الخطوة العالمية، ولا يمكن أن ينتفض العالم ضد هذا الاعتداء بينما تلتزم الجزائر الصمت، بل ينبغي أن يكون لها موقف سليم وفاعل، وأن تعمل بكل الوسائل على استعادة النشطاء الجزائريين والانتصار لهم".

من جانبه، اعتبر القيادي في حزب العمال اليساري، مضان تعزيبت، أن "الأسطول العالمي أعاد الشرف للإنسانية، وحقق ما عجزت عن تحقيقه حكومات ودول، فيما رفع المشاركون الجزائريون شرف الثورة والموقف الجزائري عالياً".

أما رئيس المبادرة الجزائرية لدعم فلسطين، يحيى صاري، فأكد أن "المشاركة في هذا الأسطول تعكس وحدة إنسانية عالمية من مختلف الخلفيات والأيديولوجيات. ومهما كانت نتائجه، فإن سفنه حققت أهدافها في إيصال الرسالة للعالم أجمع".

تظاهرة في بوينس آيرس تضامناً مع أسطول الصمود نحو غزة 2/10/2025 (رويترز)
تقارير دولية
التحديثات الحية

قرصنة أسطول الصمود | دول تحتج وسط تنديدات وتظاهرات حول العالم

وفي السياق، نفّذت التنسيقية الشعبية لدعم فلسطين وقفتين تضامنيتين في ساحة الشهداء وساحة الأمير عبد القادر وسط العاصمة الجزائرية، للتنديد باعتراض الاحتلال لسفن أسطول الصمود. وردّد المشاركون هتافات داعمة للنشطاء المعتقلين.

وخلال وقفة رمزية، قال الناشط مهدي خزنة: "من واجبنا توجيه التحية للمشاركين في أسطول الصمود، والتنديد بالاعتراض غير القانوني الذي تعرضوا له من قبل الاحتلال الغاشم، وعلى السلطات الجزائرية، انسجاماً مع مواقفها المشرفة، أن تسعى لضمان سلامة النشطاء الجزائريين وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن".

لكن قوات الأمن سارعت إلى تفريق الوقفة، وأوقفت عدداً من النشطاء، بينهم نساء، قبل أن تفرج عنهم لاحقاً، وسط تحفز أمني لأي تحركات محتملة ضمن ما يعرف بـ"جيل زاد"، بعد انتشار دعوات مجهولة لتظاهرات يوم الجمعة. كما شهدت ولايات أخرى وقفات تضامنية مشابهة، من بينها ورقلة وغرداية (جنوباً)، وبرج باجي بوعريريج وعنابة (شرقاً)، حيث تجمع نشطاء دعماً لأسطول الصمود ومساندةً للموقوفين لدى سلطات الاحتلال.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
رفع نموذج لصاروخ يمني في مسيرة لأنصار الحوثيين، صنعاء 17 مايو 2024 (محمد حمود/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اليمن: الكشف عن تفاصيل ضبط 2500 طن من الأسلحة بطريقها للحوثيين

جنود الاحتلال في خانيونس، 8 يونيو 2025 (عمير ليفي/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود أحدهم ضابط في معارك وسط غزة

عناصر من كتائب القسام في مدينة غزة، 19 يوليو 2023 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"بي بي سي": قائد "حماس" في غزة يرفض خطة ترامب لوقف حرب غزة