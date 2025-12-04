وفد من مجلس الأمن يزور دمشق ويلتقي الشرع

- وصل وفد من مجلس الأمن الدولي إلى دمشق، حيث استقبلهم الرئيس السوري أحمد الشرع بعد جولة ميدانية شملت حي جوبر المتضرر. - زار الوفد مواقع تاريخية في دمشق برفقة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة ونائبة المبعوث الأممي الخاص، تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لسورية في إعادة البناء. - تأتي الزيارة بعد خطاب الرئيس السوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الأول منذ عام 1967، مما يعزز السيادة والاستقرار في البلاد.

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الخميس، إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، بعد جولة ميدانية في المدينة، شملت حي جوبر الذي تعرّض لدمار واسع خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل الوفد الذي ضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ودخل سورية عبر معبر جديدة يابوس في ريف دمشق، قادماً من لبنان.

وأجرى الوفد زيارة لعدد من المواقع التاريخية والتراثية في دمشق، برفقة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ونائبة المبعوث الأممي الخاص نجاة رشدي، من بينها فندق "بين الوالي" في حي باب توما، والجامع الأموي، وحي جوبر، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط العاصمة.

وبحسب "سانا"، فإن الزيارة تأتي تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لسورية في مرحلة إعادة البناء، وترسيخ السيادة والاستقرار، مشيرة إلى أن الوفد يمثل جميع أعضاء المجلس.

وتأتي هذه الزيارة بعد قرابة شهرين من الكلمة التي ألقاها الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول خطاب لرئيس سوري من على منبر المنظمة منذ عام 1967. وكانت سورية من بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ووقّعت على ميثاقها في مؤتمر سان فرانسيسكو في 26 يونيو/ حزيران 1945، وانضمت رسمياً في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.