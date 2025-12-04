وفد من مجلس الأمن يتفقد بيت جن جنوبي سورية ويلتقي الشرع

- وصل وفد من مجلس الأمن الدولي إلى دمشق، حيث استقبلهم الرئيس السوري أحمد الشرع بعد جولة ميدانية شملت حي جوبر المتضرر. - زار الوفد مواقع تاريخية في دمشق برفقة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة ونائبة المبعوث الأممي الخاص، تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لسورية في إعادة البناء. - تأتي الزيارة بعد خطاب الرئيس السوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الأول منذ عام 1967، مما يعزز السيادة والاستقرار في البلاد.

زار وفد من مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق جنوبي سورية، التي تعرّضت أطرافها، أمس الأربعاء لغارات جوية إسرائيلية، بعد أيام من هجوم بري دامٍ نفذه جيش الاحتلال في البلدة، أسفر عن مجزرة فيها. وكان الوفد التقى، صباحاً الرئيس أحمد الشرع

، في قصر الشعب بدمشق، بحضور عدد من الوزراء.

وأوضح مدير مؤسسة جولان الإعلامية فادي الأصمعي لـ"العربي الجديد" أنّ الوفد التقى أهالي من البلدة اليوم خلال زيارته لها، حيث اطلع على الأضرار التي خلفها هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الوفد أجرى جولة ميدانية تفقد خلالها حجم الضرر في المنطقة، مؤكداً أن الزيارة جاءت في إطار متابعة تداعيات الاعتداءات الأخيرة لجيش الاحتلال التي طاولت البلدة.

وفي سياق آخر، توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف في ريف محافظة القنيطرة الشمالي، جنوب غربي سورية، ونفذت عمليات تفتيش للمارة، كما أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد". وسبق أن قصفت طائرات مسيّرة إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بثلاث غارات جوية خزان مياه وطريقاً في الطرف الجنوبي من تل باط الوردة المحاذي لبلدة بيت جن؛ المطلة على جبل الشيخ في الريف الغربي للعاصمة دمشق. وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الغارات أدت إلى إخراج الخزان عن الخدمة وإحداث أضرار في الطريق، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وجاءت زيارة الوفد اليوم إلى بيت جن بعد إدانات عربية ودولية للهجوم الدموي الذي نفذه جيش الاحتلال في البلدة وأسفر عن استشهاد 13 شخصاً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإصابة 24 آخرين، بعد عملية توغل قوبلت بمواجهة شعبية من أبناء البلدة، أصيب خلالها جنود في جيش الاحتلال. يُشار إلى أن بلدة بيت جن بلدة سورية تتبع منطقة قطنا في محافظة ريف دمشق، وتقع البلدة جنوب غرب دمشق. بلغ عدد سكان الناحية 15668 نسمة حسب تعداد عام 2004.

وفد مجلس الأمن يلتقي الشرع في دمشق

وكان وفد مجلس الأمن الدولي، قد وصل، صباح اليوم الخميس، إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، بعد جولة ميدانية في المدينة، شملت حي جوبر الذي تعرّض لدمار واسع خلال فترة حكم نظام بشار الأسد. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل الوفد الذي ضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ودخل سورية عبر معبر جديدة يابوس في ريف دمشق، قادماً من لبنان.

زيارة وفد مجلس الأمن الدولي برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي لعدد من الأماكن التاريخية والتراثية في دمشق القديمة.#مجلس_الأمن_الدولي#الأمم_المتحدة#سوريا pic.twitter.com/TjAkHJz7CR — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 4, 2025

وأجرى الوفد زيارة لعدد من المواقع التاريخية والتراثية في دمشق، برفقة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ونائبة المبعوث الأممي الخاص نجاة رشدي، من بينها فندق "بين الوالي" في حي باب توما، والجامع الأموي، وحي جوبر، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط العاصمة.

وبحسب "سانا"، فإن الزيارة تأتي تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لسورية في مرحلة إعادة البناء، وترسيخ السيادة والاستقرار، مشيرة إلى أن الوفد يمثل جميع أعضاء المجلس.

مشاهد من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد مجلس الأمن الدولي في قصر الشعب بدمشق.#أحمد_الشرع#مجلس_الأمن_الدولي#سوريا pic.twitter.com/dIfGosn0Jg — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 4, 2025

كما عقد وفد مجلس الأمن اجتماعات متتالية مع عدد من فعاليات المجتمع المدني ورجال الدين من مختلف الطوائف وفق ما أوردته "سانا"، في فندق سميراميس بالعاصمة دمشق. واستمع الوفد لشهادات عدد من المدنيين حول ما تعرضوا له من معاناة زمن حكم نظام الأسد، لا سيما بما يتعلق بالهجمات الكيميائية والمفقودين.

وتأتي هذه الزيارة بعد قرابة شهرين من الكلمة التي ألقاها الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول خطاب لرئيس سوري من على منبر المنظمة منذ عام 1967. وكانت سورية من بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ووقّعت على ميثاقها في مؤتمر سان فرانسيسكو في 26 يونيو/ حزيران 1945، وانضمت رسمياً في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.