- وفد قيادي من حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، برئاسة خليل الحية، ويضم شخصيات بارزة مثل حسام بدران وزاهر جبارين. - من المقرر تشكيل لجنة إدارة غزة من 15 شخصية فلسطينية مستقلة لإدارة القطاع وتهيئته لإعادة الإعمار، وسط اجتماعات مع قادة الفصائل في القاهرة. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب في غزة، رغم التحفظات الإسرائيلية، مع التركيز على إعادة الإعمار ونزع سلاح حماس.

يصل مساء اليوم السبت وفد قيادي من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض جولة جديدة من المشاورات بخصوص المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن المقرر أن يترأس الوفد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، كما يضم الوفد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، في وقت ستشهد فيه العاصمة المصرية اجتماعات بين قادة الفصائل من أجل التوافق حوّل تشكيل لجنة إدارة غزة.

وأفات مصادر بالحركة "العربي الجديد"، بأنه من المقرر أن ينضم إلى الوفد رئيس مكتب حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وباسم نعيم إضافة إلى الدكتور غازي حمد الموجود في القاهرة، إضافة إلى رئيس مكتب الخارج خالد مشعل. وبحسب مصدر تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن لجنة إدارة غزة ستشكل من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية تنتمي لقطاع غزة وتملك من الخبرات ما يؤهلها لإدارة القطاع في هذه المرحلة الصعبة وتهيئة غزة لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب.

وذكر مصدر مصري لـ"العربي الجديد"، أن الوفد سيعقد غدا الأحد لقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد لبحث تطورات الموقف في القطاع.

وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أفاد أول أمس الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة رغم التحفظات الإسرائيلية. وأشار الموقع إلى أن ترامب يعتزم الكشف عن "مجلس السلام" والهيئات الأخرى المعنية بإدارة قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد تأخير دام شهراً.

ونقل "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، لم يسمهم: "أبلغت إدارة الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بالتزامها بإعادة جثة الأسير الأخير ونزع سلاح حماس، لكنها غير مستعدة لربط بدء المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة بأي منهما". وأضاف الموقع نقلاً عن هذه المصادر: "رفضت إسرائيل المضي قدمًا في المرحلة الثانية - التي تتضمن إنشاء آليات لإعادة إعمار وإدارة قطاع غزة بعد الحرب - قبل أن تعيد حماس رفات الرقيب أول ران غفيلي وتسلم أسلحتها".

وتعهدت حركة حماس، أول أمس الخميس، بتسهيل عملية تسليم المهام وعمل اللجان المقررة بقطاع غزة، وأكدت أنها لن تكون طرفاً في الترتيبات الإدارية للقطاع. وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، أن "حماس تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة غزة بما يشمل جميع المجالات، والتي وافقت حماس والفصائل على تشكيلها". وأضاف: "حماس ستعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة، والحركة قررت مسبقاً أنها لن تكون جزءاً من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة".