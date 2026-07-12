وفد من "حماس" يشارك في تشييع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

- شارك وفد من حركة حماس في تشييع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تعبيراً عن الوفاء والحزن لرحيل شخصية عربية وإسلامية بارزة، حيث كان الأمير الراحل داعماً للقضية الفلسطينية في أصعب الظروف. - أكد عزت الرشق على مواقف الشيخ حمد التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى جهوده في نصرة غزة وكسر الحصار عنها، من خلال مشاريع ومبادرات إنسانية وسياسية. - يُعتبر الشيخ حمد بن خليفة قائداً بارزاً في المنطقة، حيث قاد تحولات استراتيجية في قطر، شملت تطوير قطاع الغاز وتعزيز الحضور السياسي، مع دور فعال في دعم القضية الفلسطينية.

شارك وفد من قيادة حركة حماس، مساء اليوم الأحد، في مراسم تشييع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي أقيمت في العاصمة الدوحة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وضم الوفد عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إلى جانب عضو المكتب السياسي سامي خاطر، والقيادي جمال عيسى، حيث أدوا صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب.

وقال الرشق، في بيان نُشر عبر منصة الحركة على "تليغرام"، إن المشاركة في مراسم التشييع جاءت "تعبيراً عن عمق الوفاء ومشاعر الحزن والمواساة برحيل قامة عربية وإسلامية كبيرة"، مشيراً إلى أن الشيخ حمد بن خليفة "ترك بصمة خالدة في قلوب أبناء الأمة". وأضاف أن هذه المشاركة تعكس "مسيرة ممتدة لأكثر من ربع قرن من الوجود والعمل في دولة قطر"، لافتاً إلى أن قيادة الحركة لمست خلال هذه الفترة "أسمى معاني الأخوة والاحتضان". وأوضح أن الأمير الراحل "كان سنداً حقيقياً وعوناً متواصلاً للقضية الفلسطينية في أحلك الظروف".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المواقف التاريخية والشجاعة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعم الشعب الفلسطيني؟ كيف ساهمت جهود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في نصرة غزة والتخفيف من آثار الحصار والحروب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد الرشق أن الشيخ حمد بن خليفة ارتبط اسمه بمواقف وصفها بـ"التاريخية والشجاعة" في دعم صمود الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن القدس "لم تغب عن وجدانه"، وأن جهوده استمرت في "نصرة غزة والتخفيف من آثار الحصار والحروب"، من خلال دعم مشاريع الإعمار وتقديم المساندة الإنسانية والسياسية. وأشار إلى أن الأمير الراحل كان "من أوائل الداعمين لكسر الحصار عن قطاع غزة"، عبر مبادرات ومشاريع ساهمت في التخفيف من معاناة السكان، إلى جانب مواقفه السياسية الداعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

كما استحضر الجوانب الشخصية في مسيرة الراحل، واصفاً إياه بأنه "نموذج في التواضع والقرب من الناس"، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانته في وجدان الشعوب العربية والإسلامية. واختتم الرشق تصريحه بتقديم التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري، داعيا للأمير الراحل بـ"الرحمة، وأن يجزيه خير الجزاء على مواقفه تجاه الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة في المنطقة، حيث قاد تحولات استراتيجية في قطر منذ توليه الحكم عام 1995، شملت تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الحضور السياسي والإعلامي للدولة، إلى جانب تبني سياسة خارجية نشطة قائمة على الوساطة والدعم الإنساني. وخلال فترة حكمه، الممتدة لـ18 عاما، برز الدور القطري في دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، أو من خلال الانخراط السياسي والدبلوماسي في ملفات المصالحة والتهدئة.

وتحافظ الدوحة منذ سنوات على قنوات اتصال مع مختلف الأطراف الفلسطينية، في إطار دورها كوسيط إقليمي، ما جعلها لاعباً رئيسياً في عدد من الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة. وجاءت مشاركة وفد "حماس" في مراسم التشييع لتؤكد متانة العلاقة التي ربطت الحركة بدولة قطر، والدور الذي لعبه الراحل في دعم هذه العلاقة على المستويين السياسي والإنساني.