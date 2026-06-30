وفد من "حماس" في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

- وفد من حركة حماس يزور مصر لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، حيث طرحت الحركة مقاربات مقبولة قوبلت بترحيب الوسطاء. - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق الاتفاق، حيث أصيب فلسطيني بجروح في قصف بطائرة مسيرة على منزل في حي الشيخ رضوان، مما أدى إلى أضرار جسيمة وحالة من الذعر بين الأهالي. - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن وصول 8 شهداء و26 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة، مع ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1053 شهيداً و3406 مصابين.

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنّ وفداً من الحركة يزور مصر لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، في ظل استمرار الاحتلال في انتهاكه. وأضاف قاسم، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أنّ وفداً من الحركة يزور القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أنّ "حماس" والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية "مقاربات مقبولة ومنطقية" لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أنها "قوبلت بترحيب من الوسطاء".

وأشار إلى أنّ الزيارة تأتي في سياق "وضع تلك المقاربات موضع التنفيذ"، مضيفاً أنّ "الكرة حالياً في ملعب الوسطاء" لإلزام إسرائيل بما جرى الاتفاق عليه. ولفت قاسم إلى أنّ "هناك مواقف مسؤولة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى مقاربات متعلقة بتطبيق ما جرى التوافق عليه، وهناك جهد من الوسطاء بهذا الشأن". وفي السياق، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن وفداً من حركة حماس وصل إلى العاصمة المصرية لاستئناف المفاوضات الخاصة بخريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، إذ أصيب فلسطيني بجروح في قصف إسرائيلي نفذته مسيّرة بدون طيار طاول سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء. وأفاد مصدر طبي "العربي الجديد"، بأن الطواقم الطبية انتشلت فلسطينياً بحالة وُصفت بين المتوسطة والحرجة من سطح أحد المنازل التي طاولها القصف الإسرائيلي، ونُقل إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وبحسب مصدر ميداني، فإن القصف طاول منزلاً لعائلة عبد الرحمن الذي يضمّ عدداً من العائلات النازحة، فيما تسبب القصف الإسرائيلي بأضرار جسيمة في المكان، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف الأهالي. في سياق آخر، ذكرت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن العصابات المتعاونة مع الاحتلال قامت صباح اليوم باعتقال 10 فلسطينيين من مخيم نادي التفاح عند الساعة السادسة صباحاً، دون إطلاق نار أو وقوع أي إصابات في المكان.

وبحسب المصادر، فقد تم نقل المعتقلين إلى محيط المقبرة الشرقية، حيث خضعوا لتحقيق ميداني، وبعد نحو نصف ساعة من التحقيق، أُفرج عن ثلاثة منهم، فيما بقي سبعة مواطنين قيد التحقيق دون أي معلومات عنهم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، وصول 8 شهداء و26 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن إجمالي حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ 1053 شهيداً، إضافة إلى 3406 مصابين، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 786 حالة.

ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 73066 شهيداً و173514 مصاباً.