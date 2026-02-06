وفد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور روسيا لأول مرة منذ الحرب

أجرى مسؤولان رفيعا المستوى في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أول زيارة إلى موسكو منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، وفق ما أعلنا الجمعة. واجتمع القائم بأعمال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية السويسري إغناتسيو كاسيس والأمين العام للمنظمة فريدون هادي سينيرلي أوغلو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يومي الخميس والجمعة.

وقال كاسيس للصحافيين في فيينا، في إحاطة حول المحادثات التي استمرت أربع ساعات مع لافروف، إنه "من دون حوار، لا توجد ثقة". وأضاف أن الهدف هو "إظهار الرغبة في التواصل والقول... نحن هنا للتحدث إليكم والاستماع إليكم". وتابع: "كانت الرغبة في التحدث معاً، والاستماع بعضنا إلى بعض، موجودة، وأرى في هذا التواصل نقطة انطلاق".

وكان كاسيس وسينيرلي أوغلو قد التقيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الاثنين. وقال كاسيس إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكنها الاستفادة من خبرتها لإرسال "بعثة مراقبة وتحقق" في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأوردت المنظمة في بيان أن كاسيس وسينيرلي أوغلو "شددا على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا" خلال محادثاتهما مع لافروف. وأضافت: "لقد شددا على الخسائر البشرية الفادحة التي لا تزال الحرب تتسبب فيها".

تحاول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي منظمة مقرها فيينا نشأت خلال الحرب الباردة، العودة إلى الساحة الدبلوماسية بعد أن همشت روسيا دورها منذ حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. يأتي ذلك في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة جهودها لإنهاء الحرب. وفي هذا الإطار، عقدت روسيا وأوكرانيا محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي وُصفت بـ"البناءة". وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة. وأشار إلى أن الوفود أجرت على مدار يومين (الأربعاء والخميس) نقاشات موسعة حول القضايا العالقة المتبقية، بما في ذلك آليات تنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبة توقف العمليات العسكرية.

(فرانس برس، العربي الجديد)