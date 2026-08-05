وفد ليبي يبحث في تركيا تطورات المسار السياسي وتوحيد المؤسسة العسكرية

- قام وزير الداخلية الليبي ووكيل وزارة الدفاع بزيارة إلى أنقرة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تركيا، حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولين أتراك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. - تناولت الاجتماعات تطورات المسار السياسي في ليبيا، وأهمية التنسيق المستمر لدعم الاستقرار وتهيئة الظروف لإنجاح العملية السياسية، مع التركيز على توحيد المؤسسات العسكرية على أسس مهنية ووطنية. - تأتي الزيارة بعد لقاءات سابقة بين مسؤولين ليبيين وأتراك، مما يعكس أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

أجرى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع الفريق عبد السلام الزوبي، الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، بحثا خلالها مع عدد من المسؤولين الأتراك ملفات التعاون الثنائي في المجالين الأمني والعسكري بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد عقد الطرابلسي اجتماعا مع وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وفي سياق الزيارة نفسها، التقى الزوبي رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الليبية، بحث الجانبان تطورات المسار السياسي، وجهود توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية ووطنية، بما يعزز وحدة مؤسسات الدولة ويدعم مسار التسوية الشاملة. كما أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف لإنجاح العملية السياسية.

إلى ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استقبل، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وأكدت المصادر أن فيدان عقد في أنقرة لقاء مع الدبيبة والزوبي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية إلى أنقرة بعد أقل من أسبوع على زيارة أجراها صدام حفتر، الذي يحمل صفة ما يعرف بنائب قائد "القيادة العامة" في شرق ليبيا، إلى العاصمة التركية، التقى خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وقال بيان صادر عن "القيادة العامة" إن اللقاء تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية، وشهد تأكيد الجانبين أهمية استمرار التنسيق بما يعزز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين الطرفين.