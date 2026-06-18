وفد قطري فرنسي بريطاني في بيروت

- زيارة وفد وزاري قطري-فرنسي-بريطاني إلى لبنان: يهدف الوفد لدعم الحكومة اللبنانية وتأكيد التضامن مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة، ويشمل وزراء من قطر وفرنسا وبريطانيا. - التزام دولي باستقرار لبنان: تؤكد فرنسا وقطر والمملكة المتحدة التزامها باستقرار لبنان وسيادته، مع التركيز على انسحاب الجيش الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته. - أولويات لبنان بعد الاتفاق الأمريكي-الإيراني: يسعى لبنان لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة النازحين، مع الاعتماد على الدعم الدولي لإعادة الإعمار ومساعدة الجيش اللبناني.

يجول وفد وزاري قطري ـ فرنسي ـ بريطاني، اليوم الخميس، على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، بهدف تقديم الدعم للحكومة اللبنانية وتأكيد الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. ويضمّ الوفد وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، مريم بنت علي بن ناصر المسند، إلى جانب الوزيرة المنتدبة الفرنسية المكلّفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج إليونور كاروا، ووزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية جيني تشابمان.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن "الوفد سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وسيجري زيارات ميدانية"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة المشتركة تهدف إلى توجيه رسالة جماعية من الدعم والتضامن إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني"، ولافتاً إلى أن "فرنسا وقطر والمملكة المتحدة تجدد، من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها استقرار لبنان وسلامة أراضيه وسيادته". وأشار المصدر لـ"العربي الجديد" إلى أن "فرنسا تنظر بإيجابية إلى التطورات في المنطقة بعد الاتفاق الأميركي الإيراني وتداعياته على لبنان، وتأمل أن يُثبَّت وقف إطلاق النار نهائياً، بما يتيح الانتقال إلى معالجة الملفات الأخرى العالقة بين لبنان وإسرائيل، التي تبدي فرنسا دائماً استعدادها لتقديم أي دعم أو مساعدة بشأنها".

واعتبر المصدر أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان، وتؤكد احترام سيادته، وهذا يعني الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلى جانب القرارات الداخلية المرتبطة بالسيادة، وفي مقدمتها أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأن يكون السلاح محصوراً بالجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية". ولفت إلى أن "فرنسا تدعم الحكومة اللبنانية في قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وسيكون لها دور في إعادة الإعمار ومواصلة تقديم الدعم الإنساني في ظل أزمة النزوح، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني. وقد تأجل هذا الملف بفعل التطورات التي شهدتها المنطقة ولبنان، لكنه سيعود إلى الطاولة مجدداً، لأن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم كبير للقيام بالمهام المطلوبة منه في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل تعدد التحديات".

وبعد توقيع مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية، يبقى التركيز منصباً على الساحة اللبنانية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت كثيراً خلال الأيام الماضية، إلى جانب تمسك إسرائيل بالبقاء في المناطق التي تحتلها جنوباً، والتي وضعتها ضمن ما سمّته "الخط الأصفر".

ويسعى لبنان، بعد تثبيت وقف كامل وشامل لإطلاق النار، لتحقيق أولويات أساسية، في مقدمتها انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها جنوبي البلاد، وهو مطلب سيتمسك به في مفاوضات واشنطن خلال جولتها الخامسة التي تنطلق في 22 يونيو/ حزيران الجاري، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى، وعودة النازحين، وبدء إعادة الإعمار. ويعوّل لبنان كثيراً على الدعم العربي والدولي لإطلاق مؤتمرات خاصة بإعادة الإعمار ومساعدة الجيش اللبناني، وهذان الملفان سيكونان من أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللقاءات مع الدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، إلى جانب التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أواخر عام 2026.