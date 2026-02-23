وفد "قسد" يواصل محادثات الدمج في دمشق

- يواصل وفد "قوات سوريا الديمقراطية" زيارته إلى دمشق لبحث دمج قواتهم مع الجيش السوري، حيث تركزت النقاشات على آليات الدمج وتفاصيله، مع توقع التوصل إلى حلول وسط تلبي مطالب الطرفين. - وثق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 21 سجيناً في مركز احتجاز قرب عين العرب، محملاً "قسد" المسؤولية، مع وجود أدلة على عمليات إعدام ميدانية. - دعا التقرير إلى تحقيقات مستقلة لضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات، مطالباً بمحاسبة المسؤولين والكشف عن مصير السجناء المفقودين.

يواصل وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زيارته إلى دمشق لبحث خطوات الاندماج العسكري مع الجيش السوري، إذ من المقرر أن يجري اليوم المزيد من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الدفاع السورية لبحث تفاصيل عملية الاندماج. ووصل وفد "قسد" إلى دمشق أمس واجتمع مع رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان وناقش معه خطوات دمج قواته ضمن عدة ألوية في فرق الجيش السوري. وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالانتشار العسكري والخطوات الإدارية.

وقال مصدر مقرب من "قوات سوريا الديمقراطية" لـ"العربي الجديد" إن الوفد يضم أعضاء القيادة العامة لـ"قسد" و"وحدات حماية المرأة"، جيا كوباني وسيبان حمو وساريا عفرين. ووفق المصدر ذاته، فإن النقاش يدور حول آليات الدمج وتفاصيله. وقال إن محور الخلافات ما زال يدور حول فكرة الدمج ككتلة أو الدمج الافرادي، لكنه توقع أن يتم التوصل خلال الفترة القريبة المقبلة إلى حلول وسط تلبي الحد الأدنى من مطالب الطرفين.

وأعلنت الحكومة السورية في 29 يناير/كانون الثاني الماضي الاتفاق مع "قسد" على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية، والحكومية، والمعابر والمنافذ. وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية السبت تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ الاتفاق مع "قسد"، فيما تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار القامشلي في شرقي سورية تنفيذاً للاتفاق.

من جهة أخرى، وثق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الأحد مقتل 21 سجيناً على الأقل خارج نطاق القانون في مركز احتجاز قرب مدينة عين العرب (كوباني) بين 19 و22 يناير الماضي، محملاً "قسد" المسؤولية المباشرة عن الحادثة، وذلك عقب احتجاجات داخل السجن وفرار عدد من المحتجزين قبل ملاحقتهم وتصفيتهم ميدانياً. ووفق التقرير، وقعت الحادثة داخل مركز احتجاز في قرية يدي قوي بريف عين العرب، بعد احتجاجات على غياب العدالة في تطبيق قرار عفو، ما أدى إلى فرار مئات السجناء.

وأظهر تحليل الأدلة المصورة وجود 21 جثة في الموقع ذاته، مع مؤشرات واضحة على إصابات نارية مباشرة في الرأس ومن مسافات قريبة، إضافة إلى ظهور بعض الضحايا مكبّلي الأيدي، ما يعزّز فرضية تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق محتجزين أو أشخاص غير قادرين على القتال. ودعمت إفادات الشهود والتحليل الجغرافي ارتباط الواقعة بالجهة المسيطرة على المنطقة، فيما أشارت المعطيات إلى وقوع عمليات إطلاق نار أثناء الفرار، تلتها اعتقالات واختفاء أشخاص وتصفيات لاحقة. وفي 3 فبراير/شباط الجاري جرى نقل 15 جثة من الموقع، بينما رجّح التقرير إمكانية ارتفاع عدد الضحايا إلى ما بين 40 و45 شخصاً.

وأكد التقرير أن هذه الوقائع تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً أن عمليات القتل لم تكن نتيجة مواجهات قتالية، بل جرت باستخدام القوة المميتة ضد أشخاص عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. كما وثق التقرير تعرّض الضحايا لمعاملة قاسية شملت الضرب والطعن والاحتجاز التعسفي والفرز التمييزي، إضافة إلى عمليات تصفية لاحقة. وأكد أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، محملاً الجهة المسيطرة المسؤولية القانونية المباشرة.

وحث على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة لضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات. وطالب بمحاسبة جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن قتل الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما يشمل المسؤولية القيادية وسلسلة القيادة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى الكشف عن مصير جميع السجناء الذين فُقدوا خلال عملية الفرار وما تلاها، وتقديم قوائم رسمية بأسمائهم وأماكن احتجازهم، وتمكين ذويهم من معرفة مصيرهم.