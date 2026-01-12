وفد عسكري من التحالف يصل إلى عدن للإشراف على الترتيبات الأمنية

- وصل وفد عسكري من تحالف دعم الشرعية إلى عدن للإشراف على الترتيبات الأمنية والعسكرية، مع تعزيزات سعودية، في إطار جهود تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية. - تواجه جهود توحيد القوات اليمنية تحديات، حيث أشار نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى صعوبة توحيد القوى الجنوبية، مع ترتيبات تشمل دمج القوات وتوحيد الرواتب. - تتواصل الجهود لمراقبة الأوضاع الأمنية، مع تحليق طائرات عسكرية ومخاوف من نقل السلاح للحوثيين، فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية استلام المعسكرات لتحقيق الاستقرار.

علم "العربي الجديد" أن وفداً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بهدف الإشراف على الترتيبات الأمنية والعسكرية التي ستتخذ تباعاً في المحافظات الجنوبية. وبحسب المصدر، فإن زيارة الوفد الذي سيجري لقاءات مع قيادات عسكرية وأمنية تأتي متزامنة مع تعزيزات ومعدات عسكرية حديثة في طريقها إلى عدن، آتية من السعودية.

وتعمل السلطة اليمنية على إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات التي بسطت قواتها سيطرتها عليها جنوبي اليمن وشرقيه، خصوصاً بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، التي ستتولى إعداد جميع القوات والتشكيلات العسكرية، وتجهيزها وتنظيمها ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة، في حال رفض المليشيات للحلول السلمية، علماً أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، قال لوكالة فرانس برس، أمس الأحد، إنه "سيكون هناك صعوبة في توحيد القوى كما أعلن عنها رشاد العليمي تحت راية واحدة بقيادة التحالف"، وإن "القوات الجنوبية، إن كانت تابعة للمجلس الانتقالي أو حضرموت أو أي من القوى الأخرى، لن تقبل بذلك".

يُذكر أن البحسني هو نائب رئيس المجلس الانتقالي، وعضو في مجلس القيادة الرئاسي، وهو حالياً في الإمارات، علماً أن الحكومة اليمنية كانت قد لمحت السبت الماضي إلى أن الإمارات تمنع البحسني من التوجه إلى الرياض للمشاركة في المباحثات مع وفد "الانتقالي"، إذ نقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية لم تسمّه، مطالبته الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها إلى الرياض، قائلاً إن سكرتارية مجلس القيادة الرئاسي سجلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل معه. لكن البحسني نفى في حديثه مع "فرانس برس" أمس منعه من التوجه للرياض، قائلاً: "إذا كان هناك جو لحوار حقيقي في السعودية فسوف أشارك عندما أتعافى. أما إذا كان الأمر غير جاد، فلا داعي للمشاركة".

في غضون ذلك، قال مصدر يمني موجود حالياً في الرياض لـ"العربي الجديد"، إن "هناك ترتيبات أمنية وعسكرية يتم الإعداد لها، وسيبدأ تطبيقها قريباً، ولن يتم إقصاء أي فصيل، بل سيتم استدعاء من انسحبوا أو خرجوا من الجنود والقيادات التي لم تشترك في أي انتهاكات أو أعمال تصعيد لينضموا إلى القوات اليمنية وفق تشكيل وترتيب جديد بعد عمليات الدمج والتوزيع". وشدد على أنه "لن يكون هناك أي قوة أو تشكيل عسكري تابع لأي طرف كان، أو شخصية أو مكون، وسيتم توحيد الرواتب، وإعادة النظر في كل الرتب التي تم صرفها لكثر على مدى السنوات الماضية، في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية".

إلى ذلك، تحدثت مصادر لـ"العربي الجديد" عن مواصلة مشاهدة طيران عسكري يحلق في سماء الضالع ويافع وردفان، مشيرة إلى "ملاحظة نوع جديد من الطيران يعتقد أنه من طراز "بي-8 بوسايدون" تابع للبحرية الأميركية". ووضعت المصادر زيادة تحليق الطيران في سماء عدد من المحافظات الجنوبية، في سياق تكثيف المراقبة والاستطلاع، وسط مخاوف بشأن السلاح الذي نقله المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن عقب التطورات الأخيرة، وإمكانية وصول هذا السلاح إلى الحوثيين أو الجماعات المتطرفة.

وفي سياق متصل، برز ما كتبه كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون العرب والشرق الأوسط مسعد بولس، على "إكس" أمس بقوله: "هدفنا المشترك هو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش". وفي سياق جهود السلطات اليمنية المعترف بها دولياً لترتيب الأوضاع بعد سيطرة قواتها على المحافظات الجنوبية والشرقية، لا سيما بعد التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، بدأت قوات الطوارئ اليمنية الحكومية التي ساندت قوات "درع الوطن" في استعادة السيطرة على حضرموت شرقي البلاد، تنسحب من هذه المحافظة اليوم، وتعود إلى مواقعها في العبر والوديعة وصعدة على الحدود مع السعودية. ويأتي ذلك بعد أن أنهت مهمتها في حضرموت، وبعد توجيهات العليمي بعودة هذه القوات إلى مواقعها.

في غضون ذلك، اطلع محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، على مستوى الجاهزية الفنية في مطار الريان الدولي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تدشين الرحلات الجوية من وإلى المطار. واستمع المحافظ من مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية بمطار الريان، حسين بن بريك، وفق وكالة "سبأ" التابعة للحكومة، إلى شرحٍ حول الجهود المبذولة لإعادة تسيير الرحلات الجوية، ومستوى الجهوزية عقب استعادة المعدات الضرورية المنهوبة، بما في ذلك الأجهزة والمعدات الملاحية، إضافة إلى الاحتياجات والنواقص الفنية المطلوبة لاستكمال الاستعدادات، وبدء التشغيل الفعلي. يُذكر أنه جرى أمس الأحد استئناف الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة الدولي في المهرة، مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

العليمي: استلام المعسكرات سيثبّت الاستقرار الداخلي

في السياق، قال العليمي خلال استقباله اليوم الاثنين المفوّض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط توبياس تونكل، وسفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر إنّ نجاح عملية استلام المعسكرات سيسهم على نحوٍ حاسم في تثبيت الاستقرار الداخلي، وخلق بيئة أكثر قابلية لعمل المؤسّسات، وتدفق المساعدات، واستعادة الثقة مع المجتمع الدولي. وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أنّ "أي محاولة لتوسيع بؤر التوتر، أو خلق منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار، أو الممرات المائية، ليست مغامرة محلية فحسب، بل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليَّين".