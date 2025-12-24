وفد عسكري تونسي في الجزائر وسط جدل بشأن الاتفاق العسكري

- تعزيز التعاون العسكري: زيارة وفد تونسي رفيع المستوى إلى الجزائر تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، في إطار الدورة التاسعة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية–التونسية، مع التركيز على تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. - التنسيق الأمني والاقتصادي: التعاون يشمل التنسيق الأمني على الحدود البرية والبحرية، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، مع تبادل الخبرات الميدانية وتطوير الحوار العسكري. - الاتفاقية العسكرية والجدل: الاتفاقية العسكرية الموقعة في أكتوبر تثير جدلاً في تونس، مع نفي الرئيس التونسي قيس سعيّد للمزاعم حول السماح للجيش الجزائري بالتوغل داخل الأراضي التونسية، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار.

وصل وفد عسكري تونسي رفيع المستوى، يقوده رئيس أركان القوات البرية الفريق أول محمد الغول، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، في زيارة مخصصة لبحث قضايا التعاون العسكري بين البلدين، على ضوء الاتفاق المبرم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية اللواء محمد الصالح بن بيشة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجزائرية، رئيس أركان القوات البرية التونسية، وذلك في إطار احتضان الجزائر أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية–التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، تناول اللقاء مجالات الاهتمام العسكري المشترك بين جيشي البلدين وآفاق توسيعها، مع إشادة متبادلة بالمستوى "المتميز والنوعي" الذي بلغته علاقات التعاون العسكري الثنائية.

وقال اللواء بن بيشة إن التعاون العسكري بين الجزائر وتونس حقق نتائج إيجابية، بفضل التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، ولا سيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، للحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات.

وتتشارك الجزائر وتونس شريطاً حدودياً برياً يقارب ألف كيلومتر، وقد سبق أن تعاونتا في محاربة الإرهاب وملاحقة نشاط تنظيمات "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" التي كانت تنشط في المناطق الجبلية المحاذية للحدود. كما يتقاسم البلدان حدوداً بحرية تفرض مستوى عالياً من التنسيق الأمني، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة.

ودفعت هذه المعطيات البلدين إلى تطوير الحوار العسكري في مجالات الدفاع والأمن، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الميدانية، والسعي إلى إضفاء طابع استراتيجي على التعاون الثنائي، استناداً إلى الروابط الجغرافية وتقاطع التطلعات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تثير فيه المعارضة التونسية جدلاً بشأن اتفاقية عسكرية وُقّعت بين الجزائر وتونس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالِبةً بالكشف عن مضمونها، عقب تداول وثيقة وصفتها الرئاسة التونسية بـ"المفبركة" تضمّنت مزاعم ومعلومات من بينها الادعاء بالسماح للجيش الجزائري بالتوغل داخل الأراضي التونسية حتى عمق 50 كيلومتراً، والتدخل في الشؤون الداخلية التونسية بدعوى المساهمة في إعادة الاستقرار حال وقوع اضطرابات.

ونفى الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أيام، هذه المزاعم بشكل قاطع، واصفاً إياها بـ"التدوينات المفبركة والوثائق المفتعلة". كما رفض وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إثارة الجدل حول الاتفاقية مع الجزائر، معتبراً أن مثل هذا الجدل يتجدد كلما تعزز التعاون العسكري بين البلدين بما يخدم أمنهما واستقرارهما.

وفي السياق نفسه، أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة أن الاتفاق، الذي يشمل التعاون في مجالات التسليح والتدريب والاتصال والمعلومات والمناورات المشتركة، يشكل "محطة فارقة" في تاريخ العلاقات بين البلدين، وخطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة العسكرية الثنائية.