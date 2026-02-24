وفد رئاسي سوري إلى الحسكة.. ومظلوم عبدي يلوّح بـ"القتال حتى النهاية"

- تتسارع خطوات تنفيذ تفاهمات 29 يناير بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع تطورات ميدانية وإدارية مهمة، مثل وصول وفد رئاسي إلى الحسكة وإطلاق سراح سجناء في عين العرب، ودمج الكوادر الصحية في شمال شرقي البلاد لتحسين الخدمات الطبية. - أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي أن الاتفاق مع الحكومة السورية هو "أفضل الممكن"، رغم أنه ليس مثالياً للأكراد، مشيراً إلى تطلعهم لحكم ذاتي ضمن الدولة السورية. - حذر عبدي من تهديد "داعش" المستمر، معتبراً أن انسحاب القوات الأميركية سيخلق تحديات في مكافحة الإرهاب، مؤكداً على هويته المزدوجة وتطلعه لدور كردي أساسي في سورية مستقرة.

تتسارع خطوات تنفيذ تفاهمات 29 يناير/ كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وسط تطورات ميدانية وإدارية لافتة، تمثلت في وصول وفد رئاسي إلى الحسكة، وإطلاق سراح دفعات من السجناء في عين العرب (كوباني)، وصدور قرارات بدمج كوادر صحية في شمال شرقي البلاد. وفي موازاة ذلك، أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرغب في انهيار التفاهم القائم مع دمشق، لكنه شدد على أن القتال "سيستمر حتى النهاية" إذا انهار الاتفاق، معتبراً أن التخلي عن المناطق الكردية "أمر مستحيل".

وأعلن مجلس العدالة الاجتماعية في عين العرب (كوباني)، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 66 سجيناً، في بادرة إنسانية بمناسبة حلول شهر رمضان. وأوضح المجلس أن السجناء كانوا محتجزين سابقاً في سجن الرقة، قبل نقلهم إلى كوباني قبل عدة أشهر، مشيراً إلى أنه جرى تسليم المفرج عنهم إلى ذويهم ووجهاء عشائر صرين والرقة ودير الزور. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان سابق عن إفراجات مماثلة في مدينة الحسكة، في إطار إجراءات ينظر إليها على أساس أنها تأتي ضمن مسار بناء الثقة المرتبط بالتفاهمات الموقعة بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

في السياق ذاته، وصل اليوم الثلاثاء وفد رسمي برئاسة المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش إلى مدينة الحسكة للإشراف على تطبيق الاتفاق ميدانياً. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن الزيارة تهدف إلى تسريع آليات الاندماج، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتفعيل الخدمات الحكومية، ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وفق الجداول الزمنية المحددة. وكانت الرئاسة السورية قد كلّفت العايش مبعوثاً لتنفيذ الاتفاق، الذي نص على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة، ودخول قوات الأمن إلى مركزي الحسكة والقامشلي، وتسلم المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر.

على صعيد متصل، أصدر وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بدمج الكوادر الصحية والطبية العاملة سابقاً في مناطق شمال شرقي سورية ضمن ملاك مديريات الصحة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، مع إبرام العقود اللازمة وتحديد مراكز العمل وفق الحاجة، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات الطبية في المنطقة.

ميدانياً، أفاد مصدر مقرب من "قسد" لـ"العربي الجديد" بأن وحدات من الجيش السوري بدأت إجراءات تمهيدية للانسحاب من مواقع عدة في ريف عين العرب (كوباني)، على أن تتولى قوى الأمن الداخلي الانتشار في النقاط التي يجري إخلاؤها، في خطوة ينظر إليها بوصفها اختباراً عملياً لترتيبات إعادة الانتشار المنصوص عليها في تفاهمات 29 يناير/ كانون الثاني. وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار تنفيذي متدرج للتفاهمات الموقعة بنهاية يناير، والتي تشمل ملفات عسكرية وإدارية وخدمية، وسط ترقب لمدى انعكاسها على الواقع الأمني والإداري في شمال شرقي سورية، وإمكانية تحويل إجراءات بناء الثقة إلى تفاهمات أكثر رسوخاً على الأرض.

عبدي: الاتفاق أفضل الممكن في الظروف الحالية

وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج PBS NewsHour على شبكة PBS الأميركية، وصف عبدي الاتفاق مع الحكومة السورية بأنه "أفضل الممكن في الظروف الحالية"، حتى وإن لم يكن الصفقة المثالية للأكراد، وأوضح أنه جرى قبوله بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق قدر من الاستقرار، وفتح المجال لمعالجة الخلافات عبر الحوار بدلاً من القتال، وأشار إلى أن الأكراد يطمحون إلى حكم ذاتي، لكنهم قبلوا حالياً بإدارة محلية موسعة بوصفها الحد الأقصى الذي تقبله الحكومة المركزية، مؤكداً أنهم لا يسعون إلى الاستقلال في هذه المرحلة، بل إلى إدارة مناطقهم بأنفسهم والحفاظ على هويتهم وحقوقهم المدنية والتعليمية ضمن الدولة السورية.

وحذر عبدي من أن تنظيم "داعش" لا يزال قوياً وقادراً على تنفيذ هجمات، معتبراً أن أي تراجع في الحرب ضده سيمنحه فرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتهديد المنطقة والعالم، ورأى أن نقل آلاف السجناء إلى العراق خطوة إيجابية في مسار إضعاف التنظيم، كما اعتبر أن انسحاب القوات الأميركية في هذا التوقيت "ليس فكرة جيدة"، لأنه سيخلق تحديات خطيرة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن موقف الولايات المتحدة خلال الهجوم على المناطق الكردية لم يكن قوياً بما يكفي، ما تسبب في شعور واسع بخيبة الأمل، وختم بالتأكيد على هويته المزدوجة، قائلاً إنه سوري وكردي في آن معاً، ويسعى إلى إعادة بناء سورية مستقرة يكون للأكراد فيها دور أساسي ضمن الدولة، وذلك في تصريحات أدلى بها في القامشلي.