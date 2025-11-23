وفد حماس يناقش في القاهرة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

- التقى وفد حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة لمناقشة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى ووقف خروقات الاحتلال. - تم بحث قضية مقاتلي رفح وسبل معالجتها بشكل عاجل، بالإضافة إلى مناقشة فتح معبر رفح لعودة العالقين وخروج المصابين، والتأكيد على رفض النهج الإسرائيلي المتبع منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ. - تناول الاجتماع جهود انتشال الجثامين الإسرائيلية بالتعاون مع مصر والصليب الأحمر، ومهام القوة الدولية المرتقب تشكيلها في غزة.

قالت حماس إن وفداً من قيادة الحركة، برئاسة رئيس مجلسها القيادي محمد درويش، التقى اليوم الأحد في القاهرة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، لبحث "تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في غزة، ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق". وبحسب بيان للحركة، أكد الوفد "التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وشدد على أهمية وقف خروقات الاحتلال المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي خروقات بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق".

وأشار البيان إلى أن "وفد حماس ناقش مع رئيس المخابرات المصرية سُبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه إلى أن التواصل مع المقاتلين منقطع".

ووصل وفد من حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس السبت لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع مع مسؤولين مصريين ومناقشة سبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر قيادي في "حماس"، في وقت سابق، إن الوفد من المقرر أن يبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد مجموعة من الملفات، على رأسها ملف مقاتلي الحركة المحاصرين خلف الخط الأصفر في رفح، إضافة إلى التشديد على رفض النهج الإسرائيلي المتبع منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ، الذي يقوم على الخرق المتكرر للاتفاق، إضافة إلى بحث تنفيذ البنود المعطلة من الاتفاق، وفي مقدمتها فتح معبر رفح لعودة العالقين وخروج المصابين.

وأوضح المصدر أن اللقاء سيناقش آخر الجهود الخاصة بانتشال باقي الجثامين الإسرائيلية، التي تُبذَل بتعاون مصري مع حركة حماس والصليب الأحمر من أجل سد الذرائع الإسرائيلية وتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الاجتماع بين وفد الحركة ورئيس المخابرات المصري سيبحث أيضاً بعض الأمور المتعلقة بمهام القوة الدولية المرتقب تشكيلها وطبيعة تلك القوة ومهامها داخل قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد نفت مساء أمس السبت، صحة الأنباء التي تحدثت عن إبلاغها الوسيط الأميركي بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "قد انتهى"، داعية الوسطاء والإدارة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلح الذي تدعي تل أبيب أن الحركة أرسلته لإطلاق النار على قواتها داخل القطاع. وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في بيان أوردته الحركة، إنه "لا صحة لما نشرته المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ حماس (ستيف) ويتكوف (مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط) بأن الاتفاق قد انتهى"، وطالب الوسطاء والإدارة الأميركية بـ"ضرورة التدخل وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق".