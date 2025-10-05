وفد "حماس" في شرم الشيخ للتفاوض حول خطة ترامب بشأن غزة

- وصل وفد حماس إلى شرم الشيخ لبدء مفاوضات حول خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بقيادة خليل الحية، لمناقشة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهي الزيارة الأولى للحية إلى مصر منذ محاولة اغتياله. - أكدت حماس حرصها على بدء عملية تبادل الأسرى فوراً، مع استعداد الطرفين لمباحثات غير مباشرة، بينما يتوجه الوفد الإسرائيلي برئاسة رون ديرمر إلى شرم الشيخ. - المفاوضات ستشهد تبادل رسائل عبر الوسطاء المصريين والقطريين، وتهدف لتهيئة الظروف الميدانية لبدء عملية نقل الأسرى، وسط استمرار القصف الإسرائيلي رغم دعوة ترامب لوقفه.

وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية تمهيداً لبدء المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأكدت "حماس"، في بيان، أن وفدها، الذي يقوده رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، وصل إل مصر "لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى". وتعتبر هذه الزيارة الأولى للحية إلى مصر منذ نجاته من محاولة الاحتلال اغتياله بالعدوان الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت حركة حماس قد أكدت، مساء الأحد، حرصها على البدء "فورا" في عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، مع استعداد الطرفين لعقد مباحثات غير مباشرة الاثنين في شرم الشيخ المصرية عقب موافقة الحركة على الإفراج عن المحتجزين في غزة ضمن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب. وقال قيادي بارز في حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة "حريصة جدا على التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية". وأضاف: "يتوجب على الاحتلال عدم تعطيل تنفيذ خطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب. إذا كانت لديه نيات في الوصول إلى اتفاق، فحماس جاهزة".

أما الوفد الإسرائيلي، فسيتوجه الاثنين الى المدينة المصرية، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الأحد. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية قالت إن المباحثات تبدأ الاثنين، وستكون ذات طابع "تقني".

وسبق لترامب أن أوفد صهره جاريد كوشنر ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى مصر لانجاز اتفاق تبادل الأسرى. ورجّح الرئيس الأميركي، الأحد، أن تستمر المباحثات "بضعة أيام". وقال لصحافيين في البيت الأبيض: "إنهم في خضم المفاوضات الآن. لقد بدأوا المفاوضات. وستستمر بضعة أيام". وأضاف: "سنرى كيف ستسير الأمور. لكنني سمعت أن الأمور تسير على ما يرام".

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات إن المباحثات ستشهد "تبادل رسائل بين الطرفين عبر الوسطاء المصريين والقطريين"، متوقعاً أن "يكون وفدا الطرفين في المبنى نفسه وبعيداً من وسائل الإعلام". وأوضح أن المفاوضات تهدف إلى "مناقشة تهيئة الظروف الميدانية لبدء عملية نقل الأسرى المحتجزين في غزة تمهيداً للشروع في تنفيذ عملية التبادل". وأضاف: "أكدت حماس أنه من الضروري أن توقف إسرائيل العمليات العسكرية في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف كافة نشاطات الطيران الحربي والاستطلاعي والمسيرات والانسحاب من داخل مناطق مدينة غزة لتهيئة الظروف الميدانية". وواصلت إسرائيل عمليات القصف في غزة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، رغم دعوة ترامب، مساء الجمعة، إلى وقفها فوراً.