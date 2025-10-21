وفد حكومي من دمشق يزور الرقة برفقة ضباط من التحالف الدولي

- زار وفد من وزارة الداخلية السورية مدينة الطبقة برفقة التحالف الدولي، حيث عقدوا اجتماعات مع وجهاء المنطقة لبحث مطالب الأهالي، وسط توقعات بتبادل أسرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن استقبالها للوفد الحكومي في الطبقة، حيث ناقش الجانبان التوترات في حلب وسبل معالجتها سلمياً، مع تسليم "قسد" عدداً من المعتقلين كبادرة حسن نية. - تأتي الزيارة في إطار الجهود لتطبيق اتفاق مارس/آذار، بعد لقاءات سابقة بين قيادات "قسد" والحكومة السورية في دمشق.

زار وفد من وزارة الداخلية السورية، الاثنين، مدينة الطبقة غربي محافظة الرقة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، برفقة وفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إنّ الوفد الحكومي ضمّ قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، وماجد عيسى الشيخ، وعدداً من الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية السورية.

وأوضحت المصادر أنّ الوفد زار أيضاً بلدتَي المنصورة والصفصافة غرب الرقة، إذ وصل عبر مروحيات تابعة للتحالف الدولي، برفقة ضباط أميركيين ومترجمين. وأضافت المصادر أن التحالف الدولي عقد الاثنين اجتماعات في قرية الصفصافة، وبرج الطبقة، مع وجهاء من هذه المناطق، جرى خلالها الاستماع إلى أبرز مطالب الأهالي. ورجّحت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة عملية تبادل أسرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، عقب الزيارة التي أجراها الوفد الحكومي إلى الطبقة.

وفي السياق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، أنها استقبلت في مدينة الطبقة وفداً من حكومة دمشق. وقال البيان إنّ الجانبين عقدا اجتماعاً بحثا خلاله التوترات الحاصلة بمحيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وسبل معالجتها بالطرق السلمية "بما يضمن أمن واستقرار الأهالي ويحول دون أيّ تصعيد ميداني".

وأوضح البيان أن قوات "قسد"، وفي بادرة حسن نية، قامت بتسليم عدد من المعتقلين من عناصر قوات حكومة دمشق، الذين ألقي القبض عليهم في أماكن مختلفة خلال الفترة الماضية، وأكدت "قسد" خلال اللقاء، وفق البيان، "حرصها الدائم على اعتماد الحلول السلمية والحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين في جميع المناطق".

يُذكر أن وفداً من الحكومة السورية كان قد زار، في 12 إبريل/نيسان الماضي 2025، سد تشرين برفقة وفد من التحالف الدولي، إذ عقد حينها اجتماعاً مع ممثلين عن "قسد" لتطبيق بنود اتفاق مارس/آذار الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي.

وتأتي زيارة الوفد الحكومي السوري إلى الطبقة بعد أسابيع من زيارة مظلوم عبدي ووفد من "قسد" إلى دمشق، ولقائهم الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات حسين سلامة، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق بنود اتفاق مارس/آذار.