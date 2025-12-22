وفد تركي رفيع يضمّ فيدان وغولر وكالن يزور دمشق اليوم ويلتقي الشرع

- وفد تركي رفيع المستوى يزور دمشق، يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، للقاء الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين سوريين، بهدف تقييم العلاقات التركية-السورية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. - اللقاءات تركز على تنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة السورية و"قسد"، ومناقشة المخاطر الأمنية في جنوب سورية بسبب العدوان الإسرائيلي، والتعاون لمنع عودة "داعش". - الزيارة تشمل استعراض مشاريع إعادة إعمار سورية، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، مع توقع عقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية التركي والسوري.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن وفداً تركياً رفيعاً يزور دمشق، ويضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، للقاء المسؤولين السوريين والرئيس أحمد الشرع. وقالت مصادر في الخارجية التركية لوسائل الإعلام إن الوزيران فيدان وغولر ورئيس جهاز الاستخبارات يقومون بزيارة عمل إلى دمشق اليوم، حيث يلتقون بالرئيس الشرع ومسؤولين سوريين.

وأضافت أن من المتوقع أن تُقيَّم هذه اللقاءات بشكل شامل مسار العلاقات التركية–السورية خلال العام الماضي في أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك في أعقاب الذكرى السنوية الأولى لإطاحة نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وشددت على أن اللقاءات تناقش أيضاً التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، الذي يحظى باهتمام بالغ من جانب تركيا في أولوياتها الأمنية الوطنية، حيث إنه وُقّع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، وينتظر، بحسب مصادر إعلامية، إتمام تنفيذه نهاية العام الجاري باندماج مؤسسات "قسد" في الدولة السورية، وعلى رأسها القوات العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة اليوم يُنتظر أن تركز على المخاطر الأمنية الناشئة في جنوب سورية نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأنه في سياق المصالح المشتركة بين تركيا وسورية ومشاركة سورية الأخيرة في التحالف الدولي ضد "داعش"، سيناقَش أيضاً التعاون لمنع عودة التنظيم، الذي يسعى لاستغلال أي وضع هش محتمل في الساحة السورية.

وأردفت بأنه، إلى جانب القضايا الأمنية التي ستكون محور الاجتماع، من المقرر أيضاً استعراض المشاريع الثنائية لإعادة إعمار سورية، وتقييم الجهود المبذولة لدعم جهود الحكومة السورية في بناء إمكانيات الدولة، كما سيرافق الوفد نائب وزير الخارجية نوح يلماز، الذي عُيِّن سفيراً لتركيا في دمشق مؤخراً، في هذه الزيارة.

وتبادلت سورية وتركيا الزيارات منذ سقوط النظام، وشهدت العلاقات الثنائية زخماً في العديد من المجالات، وبرزت فرص تعاون على المستويين الثنائي والإقليمي، لا سيما في مجالي الأمن والاقتصاد. ومن المنتظر أن يعقد وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحافياً على هامش الزيارة. وزار الوزير فيدان سورية لأول مرة في 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، عقب إطاحة نظام الأسد، واستمرت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين تركيا وسورية بوتيرة متسارعة. كما تحظى اجتماعات بصيغة "3+3" بين البلدين بأهمية بالغة في هذا الصدد، حيث زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برفقة وفد رفيع المستوى، تركيا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، وخلال الزيارة، التقى فيدان وغولر وكالن بنظرائهم السوريين.

كما أعاد نفس الوفد التركي زيارة سورية في 13 مارس/آذار الماضي، وعُقد اجتماع آخر في أنقرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقبل الزيارة، صعدت تركيا تصريحاتها المطالبة بتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة السورية و"قسد"، ملوّحة بخيارات أخرى قد تكون عسكرية.