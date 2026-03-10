وفد باكستاني في كابول لاحتواء التوتر بين البلدين

- وصل وفد باكستاني يضم علماء دين إلى كابول لمناقشة التصعيد بين أفغانستان وباكستان، بقيادة المولوي فضل الرحمن خليل، الذي يسعى لإقناع الجانب الأفغاني ببدء مفاوضات مباشرة دون وسيط خارجي. - الجانب الأفغاني يصر على وجود وسيط في المفاوضات ويطالب بضمانات من باكستان بشأن عدم انتهاك الحدود وعدم التلاعب بالمعابر الحدودية. - لم تصدر تعليقات رسمية من البلدين حول الزيارة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن سقوط صاروخ باكستاني على ولاية بكتيا، ما أدى إلى رد القوات الأفغانية.

وصل وفد باكستاني يضم ثلاثة من علماء الدين إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى مناقشة التصعيد القائم بين أفغانستان وباكستان، والبحث في سبل احتواء التوتر وحل النزاع بين البلدين. وقال مصدر في حكومة طالبان، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد يقوده عالم الدين المولوي فضل الرحمن خليل، ويضم أيضاً المولوي عبد الله شاه مظهر والمولوي سجاد عثمان.

وأوضح المصدر أن المولوي فضل الرحمن خليل كان في السابق زعيماً لـ"حركة الجهاد"، وهي منظمة مسلحة كانت تنشط في الشطر الهندي من إقليم كشمير، ويُعد من الشخصيات المقربة من الاستخبارات الباكستانية. وأضاف أن الوفد يسعى إلى إقناع الجانب الأفغاني ببدء مفاوضات مباشرة بين كابول وإسلام أباد من دون أي وسيط خارجي، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد بين البلدين.

غير أن الجانب الأفغاني، بحسب المصدر، يصرّ على ضرورة وجود وسيط في أي مفاوضات محتملة، مشيراً إلى أن كابول ترى أن باكستان مطالبة بتقديم ضمانات واضحة بشأن عدد من القضايا، من بينها عدم انتهاك الحدود الأفغانية، وعدم التلاعب بوضع المعابر الحدودية في حال التوافق على إعادة فتحها.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من السلطات في باكستان أو أفغانستان بشأن زيارة الوفد أو طبيعة مهمته. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل مدني وإصابة عدد آخر بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من الجانب الباكستاني على ولاية بكتيا جنوبي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الأفغانية ردّت على الهجوم باستهداف مواقع للجيش الباكستاني على الحدود، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.