وفد استيطاني يصل إلى نيويورك لحث نتنياهو على إثارة قضية ضم الضفة

- قادة المستوطنين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لاستغلال لقائه مع ترامب لدفع عملية ضم الضفة الغربية، وسط قلقهم من عدم تحديد موعد لذلك، خاصة مع مبادرات دولية مثل مبادرة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية. - على الرغم من تصريحات ترامب، تمارس حكومة الاحتلال ضمًا فعليًا عبر تعزيز البؤر الاستيطانية، مع تزايد الضغوط على نتنياهو لفرض السيادة في الضفة الغربية. - أعضاء الكنيست من حزب الليكود يدعمون جهود المستوطنين ويدعون نتنياهو لاتخاذ قرار تاريخي بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

في سياق الضغوط التي يمارسها المستوطنون من أجل استغلال لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

للمضي قدماً نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، وصل وفد من قادة المستوطنين إلى نيويورك، ضمن ما سمّوه "بعثة الطوارئ"، والتقى نتنياهو، ليل الأحد الاثنين، وليس مستبعداً أن يكون ذلك قد جرى بالتنسيق مع نتنياهو نفسه.

وأفاد موقع واينت العبري، الاثنين، بأنه خلال إحدى فترات الاستراحة في اجتماعات الأمس مع مستشاري ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتمع نتنياهو بوفد من مجلس "ييشاع" الاستيطاني، الذي توجّه إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلن ترامب أنه لن يسمح لنتنياهو بضم الضفة، ما بدّد آمالهم في "إعلان تاريخي" من واشنطن. ومن بين المشاركين في الاجتماع مع نتنياهو: رئيس مجلس ييشاع، يسرائيل غانتس، ورئيس مجلس شومرون الاستيطاني، يوسي داغان. علماً أنهم التقوا في وقت سابق بالقنصل الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس.

استمرّ لقاء الوفد الاستيطاني ونتنياهو نحو ساعتين، ووعدهم الأخير بأنه "سيطرح موضوع السيادة أمام الرئيس (ترامب)"، لكنه شدد على "ضرورة التعامل مع واقع معقّد"، وقال لهم نتنياهو: "لدينا رئيس متعاطف، تذكّروا فترة (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما الذي قال إنه لن يُبنى حتى حجر واحد".

وقال الوفد لنتنياهو إن هذه "فرصة فريدة" لفرض السيادة، كما أنه يأتي كردٍّ على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية ودعم الدول لها.

وطالب قادة المستوطنين نتنياهو بأن يخبر ترامب بضرورة "فرض السيادة"، وردّ نتنياهو بأنه سيجد طريقة للقول إنه يجب الاعتراف بأن "يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) جزء من أرض إسرائيل". وذكر مشاركون في الاجتماع أن قادة "مجلس ييشاع" خرجوا "قلقين جداً" من كون نتنياهو لم يحدد موعداً لفرض السيادة. وأفاد مصدر آخر، لم يسمّه الموقع، بأن "الأمور معقدة جداً"، وقال: "جئنا لإعادة إنعاش الخطوة بعد السكتة القلبية التي تسبب بها ترامب"، في إشارة إلى مخاوفهم.

"نتوقع من نتنياهو أن يفرض السيادة"

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي داغان، لموقع واينت، إن "نتنياهو كان منصتاً، وكان اللقاء معمّقاً، لكننا خرجنا قلقين رغم الحوار المفتوح. في نهاية الاجتماع، لم يقل رئيس الوزراء متى ستُفرض السيادة". وأضاف أن "هذه الحكومة قد تكون سبباً في إقامة دولة فلسطينية. هذه هي غاية ماكرون والآخرين، فهم يحاولون الضغط ضد السيادة. دولة فلسطينية في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة) ستكون بمثابة 7 أكتوبر ثانية. لا حماس ولا السلطة الفلسطينية تخفيان دعمهما للمجزرة. رئيس الوزراء (نتنياهو) يستطيع فرض السيادة، وهذا ما نتوقّعه منه. إنه قائد تاريخي ويعلم أن هناك لحظات في حياة الأمة يتوجب فيها على القائد أن يفعل ما ينقذ الأمة".

وأضاف داغان: "آمل ألّا تكون هذه محاولة للمماطلة. اتفقنا على أنه ربما نلتقي مرة أخرى لاحقاً. لم نسافر للقاء ترامب، بل للقاء نتنياهو. هو وحكومته يستطيعون فرض السيادة. من سيقرر ما إذا كانت ستُفرض السيادة هو نتنياهو وليس الولايات المتحدة. ترامب محب كبير لإسرائيل، هو نعمة لإسرائيل، لكن حتى بين الأصدقاء يمكن أن تكون هناك خلافات"، معتبراً أن الكرة في ملعب تل أبيب.

ضمّ فعلي وتعويل على ترامب

وعلى الرغم من تصريحات ترامب والمناقشات بين نتنياهو وقادة المستوطنين، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس على أرض الواقع عملية ضمّ فعلية، بمعزل عن التسمية الرسمية لخطواتها، وينعكس ذلك من خلال تعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتعزيز البؤر الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع أخرى قائمة، والتضييق على الفلسطينيين على مختلف الصعد، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة عليهم، والتحكّم بحياتهم والاستيلاء على أراضيهم، والعمليات العسكرية المستمرة في الضفة وغيرها.

وكان فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قد أنعش آمال قادة المستوطنين، الذين اعتقدوا أنه سيدفع نحو الضم. وغرّد رئيس مجلس "ييشاع" يسرائيل غانتس حينها عبر حسابه على منصة إكس: "ترامب قوي واحد – دولة يهودية واحدة"، في إشارة إلى أن انتخابه سيساهم في تعزيز السيادة الإسرائيلية. وعزّز قادة المستوطنين على مدار السنوات الأخيرة علاقاتهم مع أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، والذين كانت لهم علاقات وثيقة مع بعضهم منذ فترة إدارة ترامب الأولى، ولذلك اعتقدوا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستحقق الطموح بضم أراضٍ في الضفة الغربية لإسرائيل.

ومن الأهداف التي وضعها قادة المستوطنين نصب أعينهم تحويل البؤر الاستيطانية إلى قانونية، وتوسيع المستوطنات القائمة، ومنح تصاريح بناء عالقة، وإلغاء العقوبات ضد المستوطنين، وتحريك خطوات لفرض السيادة، وكذلك "الاستيلاء على أراضٍ" تمهيداً لإقامة بؤر استيطانية في قطاع غزة أيضاً وليس في الضفة فقط، في ظل العدوان المستمر على القطاع، وعمليات الإبادة والتهجير.

وعبّرت الإدارة الأميركية الحالية أكثر من مرة عن دعمها لفكرة الضم. وبعد انتخاب ترامب، وقبل تعيينه الرسمي في المنصب، قال السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي: "كنت أزور يهودا والسامرة بانتظام، وأؤمن بأن من حق مواطني إسرائيل دولة آمنة. أي شيء يمكنني فعله للمساعدة في تحقيق ذلك سيكون شرفاً عظيماً لي". ومع ذلك، تحفّظ حينها وشرح أن "ترامب هو من يحدد السياسة وسأعمل وفقاً لذلك"، وفي الشهر الماضي قال لصحيفة واشنطن بوست إن "7 أكتوبر غيّر كل شيء" وإن "الضم سيكون قراراً إسرائيلياً".

واستمر الدفع نحو الضم منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وكلّما تعمّق العدوان على القطاع، ومعه موجة الضغط الدولي على إسرائيل والعزلة الدولية التي تدخل فيها، والتي شملت أيضاً موجة الاعترافات بدولة فلسطينية، زاد ضغط قادة المستوطنين على نتنياهو لفرض السيادة في الضفة الغربية.

وعبّر عدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود عن دعمهم لأعضاء "بعثة الطوارئ" التابعة لمجلس ييشاع الاستيطاني، وأرسلوا إلى نتنياهو رسالة دعوه فيها إلى ما يلي: "باسم شعب إسرائيل على مرّ الأجيال، لا تستسلم للضغوط الدولية. اصمد في وجه المطالب بالتنازلات الخطيرة. اتخذ القرار التاريخي المطلوب، وهو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على جميع مناطق يهودا والسامرة. السيادة في أرض إسرائيل ليست مسألة سياسية، بل هي حق تاريخي وحصري لشعب إسرائيل على أرضه. إنها واجبنا تجاه الأجيال السابقة". ومن بين الموقعين على الرسالة: أعضاء الكنيست يولي إدلشتاين، عمّيت هاليفي، دان إيلوس، بوعز بيسموت، موشيه سعادة، شاسون غواطا، إيتي عطيه، غاليت ديستال، وإيلياهو رفيفو.