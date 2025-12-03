- اجتمع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف ورئيس الأركان أندري غناتوف مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، تمهيدًا للقاء مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تتوقع كييف تحديثًا من الفريق الأميركي بشأن الاتصالات مع موسكو. - أكد الكرملين استعداده لعقد لقاءات مع الجانب الأميركي لتحقيق تسوية تضمن أهداف موسكو، بينما أجرى بوتين محادثات مع مبعوثي ترامب حول خطة سلام جديدة لأوكرانيا. - تضمنت المحادثات مناقشة أربع وثائق إضافية حول خطة السلام، مع استمرار الخلافات حول السيطرة على دونباس وآليات إعادة الإعمار، وسط تقدم طفيف في المحادثات.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ كبير مفاوضي بلاده رستم عمروف، ورئيس الأركان أندري غناتوف، سيجتمعان اليوم الأربعاء مع مسؤولين أمنيين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على أن يبدأ بعدها التحضير للقاء مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة. وقال زيلينسكي إن كييف تتوقع تحديثاً كاملاً من الفريق الأميركي بشأن الاتصالات التي جرت مع موسكو.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لعقد العدد اللازم من اللقاءات مع الجانب الأميركي للوصول إلى تسوية، مؤكداً أن أي تفاوض يجب أن يضمن تحقيق الأهداف التي أعلنتها موسكو منذ بداية الحرب. واعتبر أن التحرك الأميركي الحالي يعكس إرادة سياسية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع العملية إلى الأمام.

ويأتي ذلك بعدما عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، اجتماعاً في الكرملين مع مبعوثَي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار الجهود الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واستمرت المحادثات نحو خمس ساعات، واعتُبرت من أهم اللقاءات منذ بدء التحرك الأميركي المتجدد لإيجاد صيغة سياسية توقف القتال الدائر منذ ما يقارب أربع سنوات.

وخلال الاجتماع بين بوتين ومبعوثي ترامب، بحث الجانبان الخطوط العامة لخطة السلام التي تعمل عليها إدارة ترامب، بعد جولات سابقة أجراها المبعوثان مع ممثلين عن كييف. ولم تُعلن تفاصيل ما طُرح في الكرملين، لكن مصادر أوكرانية أشارت إلى أن الخلافات الأساسية ما تزال تتعلق بالملفّين الإقليمي والمالي، ولا سيما مستقبل السيطرة على مناطق دونباس وآليات إعادة الإعمار.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تسلّمت بعد النسخة الأولى من خطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا أربع وثائق إضافية، جرت مناقشتها خلال الاجتماع الذي عُقد في الكرملين بين بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي. وأوضح أوشاكوف أن إحدى الوثائق تتضمن 27 نقطة، مشيراً إلى أن الخطة الأصلية وصلت إلى موسكو دون أن تُجرى مناقشات حولها، قبل أن تتبعها أربع وثائق أخرى تم التطرق إليها خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر. وقال أوشاكوف رداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن الأراضي الأوكرانية المحتلة "حتى الآن لم نتوصل إلى تسوية، لكن من الممكن مناقشة بعض المقترحات الأميركية"، وأوضح أن "المحادثات كانت مفيدة وبناءة للغاية" لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل" للتوصل إلى اتفاق.

أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فقال، أمس الثلاثاء، إنه تم إحراز "بعض التقدم" في المحادثات. وأضاف في تصريح لـ"فوكس نيوز": "ما حاولنا القيام به، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم فيه، هو معرفة ما يمكن أن يتعايش معه الأوكرانيون والذي يمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح لهم التسوية "ليس فقط بإعادة بناء اقتصادهم، بل أيضاً بالازدهار باعتبارهم دولة".

