وفد أوكراني في واشنطن لبحث اتفاق سلام مع روسيا

وصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت، لإجراء محادثات تتصل بجهد دبلوماسي تقوده واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، وذلك في وقت جدّدت فيه روسيا استهدافها للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مناطق واسعة من كييف.

وقال كيريلو بودانوف، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه وصل إلى الولايات المتحدة لمناقشة "تفاصيل اتفاق السلام". وكتب بودانوف، عبر تطبيق "تليغرام"، أنه سيجري، إلى جانب المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف وديفيد أراخاميا، اجتماعات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر، ووزير الجيش الأميركي دان دريسكول.

وكان زيلينسكي قد أكد، أمس الجمعة، أنّ مهمة الوفد تتمثل في السعي إلى استكمال التفاهمات مع المسؤولين الأميركيين حول وثائق مقترحة لتسوية سلمية، تتعلق بضمانات الأمن في مرحلة ما بعد الحرب وخطط التعافي الاقتصادي. وأضاف أنه في حال موافقة المسؤولين الأميركيين على هذه المقترحات، قد يتم توقيع الوثائق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الأسبوع المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث من المقرر أن يشارك ترامب، بحسب المنظمين، مشيراً إلى أن روسيا ستُستشار لاحقاً بشأن هذه المقترحات.

روسيا تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنّ روسيا استهدفت، مساء أمس الجمعة، منشآت للطاقة في منطقتي كييف وأوديسا، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 تجمعاً سكانياً في محيط العاصمة. وأكدت الوزارة، في بيان، أن الهجمات طاولت بنى تحتية حيوية. وفي الإطار نفسه، قالت شركة "نافتوغاز" للطاقة، اليوم السبت، إنّ روسيا استهدفت معدات إنتاج غاز في هجوم خلال الليل، موضحة أن هذا الهجوم هو السادس خلال أسبوع.

وذكرت الشركة أن "هذه ضربات موجهة على البنية التحتية المدنية لترك الأوكرانيين من دون تدفئة وغاز خلال موسم الشتاء". وترى كييف أن قصف شبكة الكهرباء الأوكرانية، ولا سيما خلال فصل الشتاء، يأتي في سياق محاولة لإضعاف قدرة الأوكرانيين على الصمود، فيما يصفه مسؤولون في كييف بأنه "تسليح لفصل الشتاء". وقال وزير الطاقة الأوكراني الجديد دينيس شميهال إن روسيا نفذت 612 هجوماً على أهداف مرتبطة بالطاقة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن وتيرة هذه الهجمات تصاعدت في الأشهر الأخيرة مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً إلى نحو 18 درجة مئوية تحت الصفر.

وأشار شميهال إلى أن الحكومة الأوكرانية لجأت إلى إجراءات طارئة، من بينها تخفيف قيود حظر التجوال مؤقتاً، بما يسمح للمواطنين بالوصول إلى مراكز التدفئة العامة التي أقامتها السلطات عند الحاجة. وأضاف أن المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية تبقى أولوية قصوى في تزويدها بالكهرباء والتدفئة. كما أوضح أن السلطات أصدرت تعليمات لشركات الطاقة الحكومية، ومنها "أوكرازاليزنيتسيا" و"نفتوغاز" و"أوكروبورونبروم"، بالتحرك العاجل لشراء كهرباء مستوردة تغطي ما لا يقل عن 50 % من استهلاكها الذاتي، في إطار مساعٍ لتخفيف آثار الهجمات الروسية على شبكة الطاقة.

