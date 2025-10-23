وفدان من "حماس" و"فتح" يعقدان لقاءً في القاهرة لبحث ملفات سياسية

- اجتماعات حماس وفتح في القاهرة: بدأت لقاءات بين وفدي حماس وفتح في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد ضغوط مصرية على فتح للمشاركة. تركز الأجندة على الملفات السياسية والإدارية التي تتطلب توافقًا فلسطينيًا داخليًا. - مشاركة الفصائل الفلسطينية: ستعقد اجتماعات موسعة بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، لبحث قضايا سيادية مثل سلاح المقاومة والحكم في غزة، مع تأكيد حماس على صيغة وطنية فلسطينية. - دور مصر كضامن: تلعب مصر دور الضامن الرئيسي للاتفاق، وتنسق مع الدوحة وواشنطن لاستئناف المفاوضات، مع التركيز على التنفيذ المتوازي للالتزامات الإنسانية والأمنية.

أكدت مصادر مصرية وفلسطينية لـ"العربي الجديد" بدء لقاء بين وفدي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وحركة "فتح" في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لبحث ملفات تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت المصادر أن وفد حركة "فتح" برئاسة حسين الشيخ كان قد رفض المشاركة في البداية، قبل أن تستجيب القيادة لطلب مصري بعد ضغوط مارسها المسؤولون في جهاز المخابرات العامة.

وأضافت المصادر أن أجندة اللقاء تتركز على الملفات السياسية والإدارية المرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتطلب توافقًا فلسطينيًا داخليًا، مشيرةً إلى أن لقاءً موسعًا سيُعقد لاحقًا بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، بعد انتهاء الاجتماعات الثنائية بين المخابرات المصرية والفصائل الموجودة في القاهرة.

وبحسب ما أفادت به مصادر مصرية وأخرى من حركة "حماس" "العربي الجديد"، فإن هناك اجتماعين، أحدهما موسّع يضمّ ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية بحضور مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، والآخر ثنائي جمع قيادتي "حماس" و"فتح".

وكشف أحد المصادر أن الاجتماعات جاءت بهدف بحث الملفات التي وصفت بالسيادية والمتعلقة بسلاح المقاومة والحكم والإدارة في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية من جهة، واليوم التالي عموماً. وتتبنى حركة حماس، المفاوض الرئيسي مع الجانب الإسرائيلي، رؤية تتعلق بالتوصل إلى صيغة وطنية فلسطينية بشأن السلاح، والدولة الفلسطينية.

من جهتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن وفدها برئاسة الأمين العام زياد النخالة ونائبه محمد الهندي التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد في العاصمة القاهرة. وأوضحت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن اللقاء تناول آخر المستجدات في قطاع غزة، لا سيما آليات تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وأضاف البيان أن اللواء رشاد أكد خلال الاجتماع أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار في غزة، فيما شدد النخالة على التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها وتأمين دخول المساعدات إلى القطاع.

وتنص خطة ترامب في مرحلتها الثانية على إنشاء إدارة جديدة للحكم، بالإضافة إلى مجلس سلام وإدارة دولية، يترأسها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فضلاً عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات، ونزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

وكان مصدر مطّلع على مفاوضات غزة قد أكد لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن القاهرة تواصل لعب دور "الضامن الرئيسي" للاتفاق، لكنها ترى أن نجاح المرحلة الثانية سيحدّد مصير العملية السياسية برمتها، وأنها تعمل بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن لتحديد جدول زمني واضح لاستئناف المفاوضات في العاصمة القطرية خلال الأيام المقبلة، وسط تشديد مصري على ضرورة التنفيذ المتوازي للالتزامات الإنسانية والأمنية دون أي انتقائية من الطرف الإسرائيلي. وبحسب المصدر، فإن مصر تعتبر أن أي فشل في استكمال مراحل الاتفاق سيؤدي إلى "تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، ولذلك تضع جهودها الدبلوماسية حالياً في اتجاه واحد: منع انهيار اتفاق شرم الشيخ، وتثبيت وقف النار في مدخل لمسار سياسي أوسع، يضمن إعادة الإعمار وعودة الاستقرار إلى غزة والمنطقة".