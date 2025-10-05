وفاة وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

- توفي أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، عن عمر 93 عامًا، بعد مسيرة سياسية بارزة بدأت في الخمسينيات مع اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين، وامتدت إلى مؤسسات الدولة، حيث ترك بصمة واضحة في بناء الدولة الجزائرية بعد الاستقلال. - شغل الإبراهيمي منصب وزير الخارجية في الثمانينيات، وحظي باحترام واسع في الجزائر، وكان له دور بارز في دعم الحراك الشعبي عام 2019، حيث أصدر بيانات تدعم مطالب التغيير السياسي. - بسبب ظروفه الصحية، ابتعد عن المشهد السياسي، لكنه حظي بتقدير كبير، حيث زاره الرئيس عبد المجيد تبون في منزله عام 2020.

توفي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، عن عمر يناهز الثالثة والتسعين، في العاصمة الجزائرية، بعد مسار سياسي حافل بدأه منذ الخمسينيات في اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين وصولاً إلى مؤسسات الدولة والعمل السياسي. ويعد الإبراهيمي أحد أبرز الشخصيات السياسية التي لها بصمة لافتة في مسار بناء الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، خاصة خلال توليه وزارة الخارجية في الثمانينيات. وحظي الإبراهيمي باحترام وتقدير سياسي لافت في الجزائر.

وكانت آخر الإسهامات السياسية للإبراهيمي، وهو نجل الشيخ البشير الإبراهيمي أحد أقطاب جمعية العلماء الجزائريين، خلال فترة الحراك الشعبي عام 2019، إصدار سلسلة بيانات برفقة شخصيات سياسية وازنة، تدعم مطالب الشارع الجزائري في التغيير السياسي ووقف مسار الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبسبب ظروفه الصحية، ابتعد الإبراهيمي لاحقاً عن المشهد، وحظي في بداية عام 2020، بزيارة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون له في منزله، وكان الشخصية الوحيدة التي زارها الرئيس في منزلها.