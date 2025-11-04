وفاة نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني

ديك تشيني خلال فعالية انتخابية في وايومنغ، 16 أغسطس 2022 (Getty)
- توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي السابق، عن 84 عاماً بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب، وكان له دور بارز في غزو العراق عام 2003.
- شغل تشيني منصب نائب الرئيس بين 2001 و2009، وسعى لتوسيع صلاحيات الرئاسة بعد فضيحة ووترغيت، مما عزز نفوذ مكتب نائب الرئيس.
- رغم كونه محافظاً متشدداً، أصبح تشيني منبوذاً من حزبه بسبب انتقاداته لدونالد ترامب، وصوّت في 2024 لصالح كامالا هاريس، مما يعكس تحول الحزب الجمهوري.

أعلنت عائلة ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق في بيان، اليوم الثلاثاء، وفاته أمس الاثنين عن 84 عاماً، متأثراً بمضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويصف المؤرخون الرئاسيون تشيني بأنه كان قوة دافعة وراء الغزو الأميركي للعراق

عام 2003 وأحد أقوى نواب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان تشيني الجمهوري، عضو الكونغرس السابق عن ولاية وايومنج ووزير الدفاع السابق، شخصية بارزة في واشنطن عندما اختاره حاكم ولاية تكساس آنذاك جورج دبليو بوش نائباً له في الانتخابات الرئاسية عام 2000 والتي فاز بها بوش لاحقاً.

وخلال فترة توليه منصب نائب الرئيس بين عامَي 2001 و2009، سعى تشيني بقوة إلى توسيع صلاحيات الرئاسة، بعدما رأى أنها تقوضت منذ فضيحة ووترغيت التي أطاحت الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، وعزز نفوذ مكتب نائب الرئيس عبر تشكيل فريق للأمن القومي الذي غالباً كان يُعد مركز قوة مستقل داخل الإدارة.

ووفق قناة سي أن أن الأميركية، فإنّ نائب الرئيس السادس والأربعين، الذي خدم إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش لفترتَين بين عامَي 2001 و2009، كان لعقودٍ شخصية مؤثرة ومُثيرة للجدل في واشنطن، إلّا أن ديك تشيني الذي كان لا يزال محافظاً متشدداً، أصبح في سنواته الأخيرة منبوذاً إلى حد كبير من حزبه بسبب انتقاداته اللاذعة للرئيس دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"الجبان" وأكبر تهديدٍ للجمهورية على الإطلاق.

وأضافت القناة: "في ختامٍ ساخرٍ لمسيرةٍ سياسيةٍ عريقة، أدلى بصوته الأخير في الانتخابات الرئاسية عام 2024 لصالح كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية الليبرالية وزميلته في نادي نواب الرئيس، في انعكاسٍ لكيفية انقلاب الحزب الجمهوري الشعبوي على محافظته التقليدية".

(رويترز، العربي الجديد)

