- توفي السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن عمر 71 عامًا، وكان عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية منذ عام 2003، وعُرف بدعمه القوي لإسرائيل وتعزيز اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية. - كان غراهام مدافعًا عن سياسات الأمن القومي المتشددة، حيث أيد التنصت وعارض حقوق معتقلي غوانتانمو، واتخذ موقفًا صارمًا ضد البرنامج النووي الإيراني، داعيًا لتزويد إسرائيل بالأسلحة. - نعى الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غراهام، مشيدين بدوره في تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ودعمه الثابت لإسرائيل.

توفي السيناتور الأميركي الجمهوري المنحاز بشدّة لإسرائيل، ليندسي غراهام، عن عمرٍ ناهز 71 عاماً، بشكل مفاجئ، على ما أكده بيان أصدره مكتبه، صباح اليوم الأحد، ذكر فيه أنّ "غراهام فارق الحياة مساء أمس السبت، إثر وعكة صحية قصيرة وفُجائية". غراهام الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولاينا الجنوبية منذ عام 2003، ومنصب عضو مجلس الشيوخ رفيع المستوى عن الولاية ذاتها منذ عام 2005، برز على مدى سنوات عمله في الكابيتول بدعمه الثابت لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري وفي السياسة الأميركية عموماً؛ إذ جاهر بأنّ "أمن إسرائيل يمثل مصلحة أميركية عليا"، وكثيراً ما زار المنطقة للقاء كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في تل أبيب، وآخرها في فبراير/ شباط الماضي.

الرجل الذي صنّف نفسه ضمن الفخورين بتنصت وكالة الأمن القومي على المسؤولين الدوليين ومواطني بلاده، كما أكد بنفسه إبان انكشاف الفضيحة عام 2013، وانتهج خطاً متشدداً كذلك تجاه معتقلي سجن غوانتانمو سيئ الصيت، حين بادر إلى تعديل بنود تضمن حرمانهم الحق في الحصول على دفاع قانوني، لم تكن مواقفه أقل حدة في السياسة الخارجية، وخصوصاً في ما يتعلق بمواجهة البرنامج النووي الإيراني وطموحات إيران الإقليمية، التي وصفها بأنها "تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل وللاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله".

ترامب ينعى غراهام "أحد أعظم الأشخاص"

وقد نعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السيناتور غراهام، ووصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص وأعظم أعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق"، معبّراً عن صدمته بوفاته فجأة. وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشال" التي يملكها: "سيفتقد ليندسي كثيراً!!! ستأتي التفاصيل والترتيبات لاحقاً. يا له من أمر محزن جداً!".

خلال عمله مع ترامب، الذي يُعد من أقرب المقرّبين إليه، لعب غراهام دوراً محورياً في دفع السياسة الأميركية في المنطقة، ودعم خطوات تاريخية لمصلحة إسرائيل. فقد عمل، سواء خلف الكواليس أو في العلن، على تعزيز اتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع)، داعياً إلى توسيعها لتشمل دولاً عربية وإسلامية أخرى. وفي الفترة الأخيرة كرّس جهوده لدفع إقامة تحالف أمني إقليمي يمهّد لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية؛ إذ قامت رؤيته على أن اتفاقاً كهذا سيغيّر وجه الشرق الأوسط ويعزل إيران وحلفاءها.

برز دعم غراهام لإسرائيل بشكل خاص عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اصطف بوضوح إلى جانب الحكومة الإسرائيلية، ومنح دعماً كاملاً للإبادة التي نفذها جيشها في قطاع غزة. كذلك زار إسرائيل عدة مرات للتعبير عن تضامنه، مؤكداً باستمرار أن "لإسرائيل الحق، بل والواجب، في القضاء على حماس"، على حد تعبيره. أما في أروقة مجلس الشيوخ الأميركي وخلال مقابلاته الإعلامية، فلطالما دأب غراهام على التصدي للانتقادات الدولية الموجهة إلى إسرائيل بشأن الحرب، معارضاً الدعوات إلى وقف إطلاق النار، بالتوازي مع قيادة مبادرات تشريعية لضمان تدفق المساعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل من دون قيود أو شروط.

ولم تقتصر مواقف غراهام على ذلك، بل امتدت إلى دعوته إلى إسقاط قنبلة نووية على غزة، عندما قال، في 27 يوليو/ تموز 2025، خلال مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "أن بي سي" الإخبارية الأميركية: "عندما واجهنا الدمار بكوننا أمةً بعد هجوم بيرل هاربر، وقاتلنا الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية. وكان ذلك القرار الصحيح". وشدد حينها على ضرورة تزويد إسرائيل بالقنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب، لأنها، بحسب قوله، "لا يمكنها تحمّل الخسارة"، داعياً حكومة تل أبيب إلى حذو بلاده في قرارها، بالقول: "افعلي كل ما عليك فعله للحفاظ على الدولة اليهودية". واستخدم غراهام المقارنة بين غزة واليابان مرات عدة خلال هجومه على الرئيس السابق جو بايدن، الذي هدد قبل عامين بحجب قنابل ضخمة تزن ألفي رطل عن إسرائيل إذا شنت عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، التي كانت مكتظة حينها بأكثر من مليون نازح.

والأسبوع الماضي، تطرّق غراهام أيضاً إلى احتمال تزويد الولايات المتحدة تركيا بمقاتلات متطورة من طراز "إف-35"، مؤكداً أن هذا الخيار قيد الدراسة بشكل إيجابي. لكنه حذر، في الوقت نفسه، من وجود معارضة ملحوظة داخل واشنطن لإتمام الصفقة، ترجع جزئياً إلى تصاعد التوتر وحدّة الخطاب بين أنقرة وتل أبيب.

ويُذكر أن غراهام وُلد في بلدة سنترال بولاية كارولاينا الجنوبية عام 1955، وخدم محامياً عسكرياً في القوات الجوية الأميركية. وبدأ مسيرته السياسية عضواً في مجلس النواب، قبل انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ، حيث يمثل ولايته منذ عام 2003. وفي أروقة الكابيتول، عرف غراهام بوصفه سياسياً براغماتياً يتمتع بنفوذ واسع داخل لجان رئيسية، مثل اللجنة القضائية ولجنة الاعتمادات. وعلى مرّ السنوات، أصبح أحد أقرب مستشاري ترامب في مجال السياسة الخارجية، وكان يردد باستمرار أنّ "أمن إسرائيل هو أمن الولايات المتحدة"، معتبراً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل الحجر الأساس للسياسة الأميركية.

إسرائيل تنعى "أعظم" أصدقائها

من جهته، رثى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السيناتور غراهام، واصفاً إياه بأنه "أفضل صديق لإسرائيل". وأضاف، في منشور على صفحته بمنصة "إكس"، أن "ليندسي أدرك أن أمن إسرائيل والولايات المتحدة لا ينفصل أحدهما عن الآخر"، مشيراً إلى أن تل أبيب فقدت "أعظم أصدقائها، وفقدت أميركياً وطنياً عظيماً، أما أنا فقد فقدت صديقاً أحببته".

كذلك، وصفه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بأنه كان "منارةً للوضوح الأخلاقي وقائداً حقيقياً للشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكداً أن الأخيرة "لن تنسى كيف وقف غراهام إلى جانب الشعب الإسرائيلي في أحلك لحظاته"، ومشدداً على أنه "سنظل دائماً ممتنين لما أظهره من عدالة وصفاء ووفاء"، على حد وصفه.

أمّا وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فكتب على صفحته في "إكس" أنّ غراهام "كان صديقاً مخلصاً لدولة إسرائيل وأحد أقوى داعميها وأرسخهم"، مشيراً إلى أنه "على مرّ السنين وقف السيناتور غراهام إلى جانب إسرائيل في أصعب لحظاتها، وعمل بلا كلل لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكان صوتاً ثابتاً في دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. كذلك إن زياراته المتكررة خلال أحد أحلك الفصول في تاريخ إسرائيل عكست التزامه العميق بالدولة اليهودية وبحقها في العيش بسلام وأمن"، على حد تعبيره.