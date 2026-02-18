وفاة ليلى شهيد أيقونة الدبلوماسية الفلسطينية في أوروبا

توفيت مندوبة فلسطين السابقة في باريس وبروكسل ليلى شهيد عن عمر ناهز 76 عاما. وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أوردت معلومات في وقت سابق، أفادت فيها بأن شهيد، التي كانت تعاني المرض منذ أعوام، عُثر عليها ميتة في منزلها في لا ليك بجنوب فرنسا.

وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن جثة شهيد عُثر عليها بعد ظهر الأربعاء، مؤكداً أن التحقيق جار لـ"تحديد أسباب الوفاة". وتُستبعد الدوافع الجرمية في هذه المرحلة، ويميل التحقيق الى فرضية الانتحار، بحسب المصدر.

وكانت شهيد مندوبة للسلطة الفلسطينية في فرنسا بين العامين 1994 و2005، قبل أن تشغل المنصب ذاته لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل في العقد التالي.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلى شهيد، لافتا إلى أنها كرست حياتها للدفاع عن فلسطين، وأسهمت في تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الساحة الأوروبية والدولية. بدوره، نعى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ شهيد عبر إكس، معتبرا أنها كانت "صوت فلسطين البارز في كل المحافل التي عملت بها".

كما نعتها السفيرة الفلسطينية الحالية في العاصمة الفرنسية هالة أبو حصيرة. وكتبت على إكس: "ليلى شهيد، السفيرة الرمز لفلسطين، غادرتنا"، معتبرة أن رحيلها "خسارة هائلة لفلسطين وللعالم الذي يؤمن بالعدالة".

Leila shahid, l’ambassadrice iconique de la Palestine nous a quitté. Une immense perte pour la Palestine , et pour le monde qui croit en la justice . Paix à son âme. pic.twitter.com/0QFnejS390 — Hala Abou-Hassira (@HalaAbouHassira) February 18, 2026

ولدت شهيد في العام 1949 في لبنان، وكانت أول امرأة تتولى تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج. وبدأت مسيرتها في أيرلندا في العام 1989، وتولت اعتبارا من السنة التالية شؤون البعثة في هولندا. وأتمت دراستها الثانوية في العاصمة اللبنانية، وحصلت على إجازة في علم الأنثروبولوجيا من الجامعة الأميركية في بيروت. وكانت ليلى شهيد زوجة الكاتب المغربي الشهير محمد برادة.

(فرانس برس، العربي الجديد)