وفاة عبد الرؤوف الكسم.. كيف خدم عائلة الأسد؟

توفي رئيس الوزراء السوري الأسبق عبد الرؤوف الكسم في مدينة ميونخ الألمانية عن عمر ناهز 93 عاماً، أمس الأحد، والذي ترأس الحكومة السورية ما بين 1980 و1987 خلال فترة حكم حافظ الأسد لسورية.

يتحدر الكسم من عائلة دمشقية، ووالده الشيخ عطاء الله الكسم، كان مفتياً للديار الشامية بين عامي 1918 و1938. ولد عام 1932، ودرس الفلسفة في كلية الآداب بجامعة دمشق عام 1953، ثم درس الهندسة في جامعة إسطنبول، وبعدها سافر إلى جنيف حيث حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الهندسة المعمارية في جامعتها عام 1963، ليؤسس بعدها، بالتعاون مع المعمار يوسف أبو حديد، مكتب العمران للدراسات المعمارية عام 1965. ومن المشاريع التي عمل عليها كلية الفنون الجميلة في دمشق بالتعاون مع المعماري الإيطالي أماثي كوكيا، بإشراف الفنان محمود حماد.

عمل الكسم أستاذاً في قسم العمارة في كلية الفنون الجميلة، ثم شغل منصب عمادة الكلية بين عامي 1964 و1970، وترأس قسم العمارة في كلية الهندسة المدنية ما بين 1970 و1977، ثم عُيّن محافظاً لدمشق، ليشغل بعدها منصب رئيس مجلس الوزراء في عهد حافظ الأسد ما بين 1980 و1987.

شكّل الكسم ثلاث حكومات خلال توليه منصب رئاسة الوزراء في سورية، الأولى مطلع عام 1980 واستمرت حتى مارس/ آذار 1984 والثانية من مارس 1984 حتى إبريل/ نيسان 1985 وتلتها الثالثة واستمرت حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1987، ليتم تعيينه بعدها رئيساً لمكتب الأمن القومي نهاية ذلك العام.