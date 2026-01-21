وفاة رفعت الأسد جزّار حماة

- توفي رفعت الأسد، عم بشار الأسد، عن عمر 88 عامًا بعد صراع مع المرض، وكان قد فر من سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد. وُلد في القرداحة وشارك في انقلاب 1970 الذي قاده شقيقه حافظ الأسد. - عاش رفعت الأسد 36 عامًا في أوروبا وعاد إلى سوريا في 2021. في سبتمبر 2021، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في فرنسا بتهمة "مكاسب غير مشروعة" بقيمة 90 مليون يورو. - يُعتبر رفعت الأسد المتهم الأول في جرائم كبرى ومجازر جماعية في سوريا، منها مجزرتا حماة وسجن تدمر.

توفي رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وفق ما أكدت وكالة "رويترز"، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عاماً، اليوم الأربعاء، حيث فر من البلاد قبيل سقوط نظام بشار الأسد.

وُلِد رفعت الأسد عام 1937 في القرداحة بمحافظة اللاذقية، شمال غربي سورية، وهو شقيق رئيس النظام السابق حافظ الأسد، الذي حكم سورية بين عامي 1970 و2000، قبل أن يخلفه ابنه بشار الأسد. وشارك رفعت الأسد في انقلاب 22 فبراير/شباط ضد الرئيس أمين الحافظ، ولاحقاً شارك في ما سمي "الحركة التصحيحية" التي قادها شقيقه حافظ عام 1970، وتقلد بعد ذلك مناصب عدة في الحكم، آخرها نائب رئيس الجمهورية، قبل إبعاده عن البلاد عام 1984، إثر خلافات مع شقيقه على الحكم.

قضى رفعت الأسد 36 عاماً خارج سورية، معظمها في أوروبا، وعاد إلى سورية في عام 2021، دون أن يتعرض خلال إقامته بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لأي ملاحقات قانونية تخص سجله الإجرامي، لكن محكمة الاستئناف الفرنسية حكمت عليه في التاسع من سبتمبر/أيلول 2021 بالسجن أربع سنوات في قضية "مكاسب غير مشروعة"، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا، بين شقق ومزارع للخيول وقصور.

ويعدّ رفعت المتهم الأول في جرائم كبرى ومجازر جماعية وقعت في سورية خلال العقود الأخيرة، خصوصاً مجزرتي حماة وسجن تدمر، وفرّ من سورية في عام 2024، مع هروب رئيس النظام الساقط بشار الأسد وشقيقه ماهر.