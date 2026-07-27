- شهدت الضفة الغربية تصعيدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم هدم منازل ومنشآت وإصدار أوامر بالاستيلاء على أراضٍ، مع اقتحامات واعتقالات واعتداءات من المستوطنين، مما أدى إلى وفاة جنين بعد احتجاز مركبة إسعاف. - يستمر الحصار الإسرائيلي على نابلس، مما يعيق وصول المرضى والحوامل للمستشفيات، مع اقتحامات واعتقالات وتهديد مصادر المياه بسبب تجريف أشجار الزيتون. - في جنين وطولكرم والقدس والخليل، نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واعتقالات، وأصدرت أوامر للاستيلاء على أراضٍ، مع اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة منازل ومنشآت في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إصدارها أوامر جديدة بالاستيلاء على مئات الدونمات، وسط اقتحامات واعتقالات واسعة، واعتداءات نفذها مستوطنون، فيما توفي جنين في شهره السادس بعد احتجاز قوات الاحتلال مركبة إسعاف كانت تقل والدته الحامل على الحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة عورتا جنوب نابلس، في وقت تمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ حياة الأم، وذلك بالتزامن مع استمرار تشديد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على محافظة نابلس لليوم الرابع على التوالي.

وقال الناطق الرسمي باسم مؤسسات وفعاليات نابلس، غسان حمدان، لـ"العربي الجديد"، إن امرأة حاملاً من بلدة قريوت جنوب نابلس كانت في شهرها السادس، في طريقها إلى أحد مستشفيات نابلس، قبل أن تحتجز قوات الاحتلال المركبة على حاجز عورتا لفترة طويلة، رغم معاناتها من حالة ولادة طارئة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال سمحت لها بالمرور بعد تأخير السائق وإجباره على إيقاف تشغيل محرك المركبة، إلا أن الجنين توفي، بينما تمكنت الطواقم الطبية بعد ذلك من إنقاذ حياة الأم.

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وأكد حمدان أن الحصار المفروض على نابلس ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والحوامل ويعيق وصولهم إلى المستشفيات، لافتاً إلى أن المحافظة لا تزال تعيش حصاراً مشدداً لليوم الرابع بعد الأحداث في قرية تل جنوب غرب نابلس، مع استمرار إغلاق عدد من الحواجز والطرق الرئيسية.

المستوطنون لم يغادروا المنطقة التي استشهد فيها أربعة شبان وقتل كذلك فيها إسرائيليان منذ يوم الجمعة

وقال رئيس المجلس القروي لتل، وليد زيدان، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت حسين علي رمضان، والد الشهيدين إبراهيم وجواد، ووالد الأسير مجد والجريح علي، إضافة إلى اعتقال شاب آخر، مشيراً إلى أن المستوطنين لم يغادروا المنطقة التي استشهد فيها أربعة شبان وقتل كذلك فيها إسرائيليان منذ يوم الجمعة. من جانبه، قال الرئيس السابق لمجلس قروي بيت دجن، منجد أبو جيش، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتلال كان قد سلّم أمس إخطارات هدم لبركسات زراعية ومنزل، فيما شرعت جرافاته، اليوم، بتجريف أشجار الزيتون في محيط البئر الارتوازية الرئيسية الذي يزود بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرق نابلس بالمياه، بالقرب من البؤرة الاستيطانية الجديدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت شباناً من عصيرة الشمالية ومادما، بحسب مصادر محلية. وفي جنوب نابلس، منعت قوات الاحتلال مرور المركبات عند مقبرة قرية أودلا، وأخضعتها للتفتيش، كما مزقت صور الشهيدين سعيد عودة وبهاء راشد، بحسب مصادر محلية. في حين، اعتدى مستوطنون بالضرب على شاب شرق بلدة عقربا جنوب نابلس، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية.

هدم قرب جنين واعتقالات في طولكرم

في سياق آخر، قال رئيس بلدية عرابة، أحمد العارضة، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلاً ومنشآت تجارية تعود للمواطن جهاد موسى على دوار بلدة عرابة جنوب جنين، بحجة عدم الترخيص. وأوضح العارضة أن المنزل مأهول ويتكون من ثلاثة طوابق، وتوجد أسفله عدة محال تجارية، مشيراً إلى أن صاحبه تلقى إخطاراً بالهدم قبل أكثر من شهرين، وسلك المسار القانوني، إلا أن جميع الإجراءات باءت بالفشل، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة برفقة جرافات وآليات عسكرية وتباشر عملية الهدم.

وفي محافظة طولكرم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة أحياء وبلدات طاولت عشرين فلسطينياً، بينهم السيدة إسراء نصر الله. واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مدينة قلقيلية، وآخر من قرية كفر قدوم، وشابين من قرية باقة الحطب، وفق مصادر محلية. إلى ذلك، أفاد رئيس بلدية نعلين، عماد الخواجا، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً يعود للمواطن وسيم محمود نافع في الجهة الغربية من البلدة بحجة عدم الترخيص، بعد اقتحام البلدة بالجرافات والآليات العسكرية.

وأكد الخواجا أن المنزل تبلغ مساحته 240 متراً مربعاً ويؤوي أسرة مكونة من خمسة أفراد، وأن صاحبه كان قد تلقى إخطاراً بالهدم قبل نحو شهر، وتقدم بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من دون جدوى، فيما شهد المكان احتكاكات مع أصحاب المنزل من دون تسجيل إصابات، وسط مخاوف من هدم منازل أخرى. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير جرير شرق رام الله، ونفذت عمليات دهم واعتقال وتحقيق ميداني.

قوات الاحتلال تعترض فلسطينيين عائدين لمنازلهم قرب نابلس، 4 يوليو 2026 (فرانس برس)

وفي الخليل، أطلق مستوطنون أبقارهم بين أشجار الزيتون في منطقة وادي النفاخ بقرية البرج، ما ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية، فيما رعى مستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية بقرية المغير شرق رام الله، متسببين بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار، وفق مصادر محلية. في حين، أفادت محافظة القدس بأن طواقم بلدية الاحتلال هدمت، صباح اليوم، منزل المقدسي محمود محمد عطية قويدر في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء من دون ترخيص.

إلى ذلك، أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت، صباح اليوم، عائلة الريماوي على هدم منازلها الثلاثة ذاتياً في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء من دون ترخيص، وذلك تفادياً لتحمل تكاليف الهدم الباهظة. ويقطن في المنازل، التي تتراوح مساحة كل منها بين 50 و70 متراً مربعاً، نحو عشرة أفراد.

من جانب آخر، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، "العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال هدمت عدة منازل وحظائر أغنام تعود للمواطن مرعي محمد مليحات في تجمع عرب الكعابنة قرب بيت حنينا شمال غرب القدس، موضحاً أن التجمع تعرض قبل نحو شهر لعملية ترحيل، ويضم مئات العائلات التي تواجه إجراءات متواصلة تهدد وجودها واستقرارها.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، في تصريح صحافي، إن ما يسمى بقائد جيش الاحتلال أصدر ستة أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ضمن مشروع لشق طريق استيطاني يربط بين عين شبلي وجبل السالمي قرب قرية رابا، ويشمل أراضي تعود لمواطنين من طوباس وتياسير والعقبة وابزيق ورابا، بينها أراضٍ مصنفة (أ).

من جهتها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان لها صباح اليوم، أن سلطات الاحتلال استولت، عبر ستة أوامر عسكرية جديدة، على نحو 497.862 دونماً من أراضي طوباس وتياسير لإقامة طريق أمني وعسكري بطول يقارب عشرة كيلومترات، يمتد العمل بأوامره حتى نهاية عام 2028. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت فيها خراباً، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، من دون تسجيل اعتقالات، كما اقتحمت بلدة بيت أمر وداهمت منازل وحققت ميدانياً مع أصحابها.