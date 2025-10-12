- حادث سير مروع يودي بحياة ثلاثة دبلوماسيين قطريين: توفي ثلاثة من أعضاء الوفد القطري، بينهم عبد الله بن غانم الخيارين، في حادث سير أثناء توجههم إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. - إصابات حرجة وتحقيقات مكثفة: أصيب عبد الله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين بجروح خطيرة، وتباشر النيابة العامة المصرية التحقيقات بمشاركة خبراء الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحادث. - جهود دبلوماسية متواصلة: كان الوفد القطري جزءًا من جهود الوساطة لوقف الحرب في غزة، ويجري التنسيق لنقل جثامين الدبلوماسيين إلى الدوحة وسط إجراءات أمنية مشددة.

كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الأحد، عن وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري الخاص بالمفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة، إثر حادث سير مروع وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ المصرية، أثناء توجههم للمشاركة في الفعاليات المقررة للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر، فإن الوفد كان يستقل سيارة دبلوماسية واحدة ضمن الموكب المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عندما تعرضت السيارة لحادث على الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ، ما أسفر عن وفاة كل من: عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة كل من عبد الله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين، حيث تم نقلهما في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات القريبة ووضعهما داخل العناية المركزة لتلقي الإسعافات اللازمة. وأوضحت المصادر أن الجهات المصرية المختصة انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار وزارة الخارجية القطرية والسفارة القطرية بالقاهرة بالواقعة.

وانتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى موقع الحادث الذي وقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ. وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ"العربي الجديد" إن فريقًا من النيابة العامة بمدينة شرم الشيخ وصل إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ حوله، حيث باشر إجراءات المعاينة الميدانية لمكان الواقعة، وتفقد آثار الحادث والسيارة الدبلوماسية التي كان يستقلها أعضاء الوفد القطري.

وأكدت المصادر أن وفدًا من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية انتقل إلى الموقع ذاته، لإجراء الفحص الفني الشامل وجمع العينات والأدلة المادية، ورفع آثار الفرامل والتصادم، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل عن الأسباب الفنية المحتملة للحادث. كما أوضحت المصادر ذاتها أن فريق النيابة انتقل لاحقًا إلى المستشفى الذي نُقل إليه الضحايا، وذلك لمناظرة جثامين الدبلوماسيين الثلاثة، فضلًا عن متابعة الحالة الصحية للمُصابين.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أمرت، في حال استقرار الحالة الصحية للمصابين، بالاستماع إلى أقوالهما بشأن ملابسات الحادث، إلى جانب سماع شهادة شهود العيان والموجودين في الطريق لحظة وقوع الحادث، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو تقصير مروري. وأكدت المصادر أن التحقيقات تجري بإشراف مباشر من مكتب النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، الذي وجه بسرعة إعداد تقارير فنية وطبية ومرورية متكاملة، ورفعها فورًا إلى النيابة العامة العليا لمتابعة مجريات التحقيق في الحادث الذي وصفته المصادر بـ"البالغ الحساسية".

ويُعد الوفد القطري من أبرز الأطراف المشاركة في جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع القاهرة وواشنطن لوقف الحرب على غزة، وكان من المقرر أن يحضر الوفد صباح اليوم مؤتمرًا مشتركًا في مدينة شرم الشيخ للإعلان عن التفاهمات النهائية بشأن الاتفاق.

وفيما يسود الحزن الأوساط الدبلوماسية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية بشرم الشيخ، يجري في الوقت الحالي التنسيق بين السلطات المصرية والقطرية لنقل جثامين الدبلوماسيين الثلاثة إلى الدوحة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة على أعلى مستوى من الجانبين.