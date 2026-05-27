وفاة النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن حمد العطية

- توفي عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في قطر، عن عمر يناهز 74 عامًا، وكان له دور بارز في تحويل قطر إلى أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال عالميًا. - شغل العطية مناصب قيادية، منها رئاسة مؤسسة قطر للبترول، وساهم في توسع مشاريع الغاز الطبيعي المسال وبناء شراكات دولية استراتيجية، مما عزز مكانة قطر الاقتصادية. - أسس مؤسسة عبد الله العطية الدولية للطاقة، وشارك في مؤتمرات دولية لتعزيز الحوار حول أمن الطاقة والاستدامة، وترك أثرًا كبيرًا في تاريخ قطر الاقتصادي.

توفي اليوم الأربعاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر عبد الله بن حمد العطية في لندن عن عمر يناهز 74 سنة. ويعد الراحل من أبرز الشخصيات التي ساهمت في نهضة قطاع الطاقة والغاز في قطر، وشارك في قيادة تحول بلاده الاقتصادي لتصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وشغل العطية مناصب قيادية بارزة خلال مسيرته المهنية، من أهمها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة، إضافة إلى رئاسته لمؤسسة قطر للبترول سابقاً. وقد عُرف بخبرته الطويلة في مجالات النفط والغاز والطاقة، إذ امتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود.

وخلال فترة توليه مسؤولية قطاع الطاقة، شهدت قطر توسعاً كبيراً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم. كما ساهم في بناء شراكات دولية استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وعمل على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ولم يقتصر دور العطية على الجانب الاقتصادي فقط، بل شارك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ممثلاً لدولة قطر، حيث عُرف بدفاعه عن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وساهم في تعزيز الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

ويُنظر إلى العطية بوصفه أحد أبرز الرموز الاقتصادية في تاريخ قطر الحديث، لما تركه من أثر واضح في بناء قطاع طاقة قوي أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً. وبدأ الراحل مسيرته المهنية بوزارة المالية والبترول في العام 1972، وتدرج في سلم الوظائف الحكومية إلى أن عين وزيراً للطاقة والصناعة في عام 1992، ثم جرى تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الطاقة والصناعة حتى 2011، كما أنشأ مؤسسة عبد الله العطية الدولية للطاقة عام 2015، التي تُعنى بقضايا الطاقة والبيئة والتنمية، وتعمل على دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بمستقبل الطاقة عالمياً.

وتولى إدارة الديوان الأميري منذ العام 2011 حتى العام 2015، وساهم في بلورة وتنفيذ السياسات السيادية لدولة قطر، كما ترأس لسنوات طويلة مجلس إدارة نادي السد القطري، وخلال فترة قيادته حقق النادي إنجازات محلية وقارية جعلته من أبرز الأندية في المنطقة. ونعاه نادي السد في بيان ووصفه بـ"الأب الروحي للنادي ورئيس النادي السابق، وأحد مؤسسي نادي السد".

وفي مقابلة سابقة مع "العربي الجديد" تطرّق العطية، الذي عمل في مجال الطاقة في قطر لأكثر من 40 عاماً، إلى تربع الدوحة على عرش الغاز المسال في العالم.

