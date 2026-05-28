وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض

أكّدت مصادر حكومية يمنية وعائلية لـ"العربي الجديد" وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي (80 عاماً) اليوم الخميس، في الرياض. وبحسب المصادر، سيعلن عن الخبر رسمياً خلال ساعات، بانتظار ترتيب مراسم الدفن، وما إذا كان سينقل جثمانه إلى اليمن.

وأعلن هادي تنحيه عن السلطة يوم 7 إبريل/ نيسان عام 2022، وسلّم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد برئاسة رشاد العليمي. وكان هادي يعاني من اعتلالات في القلب، واعتاد إجراء فحوصات سنوية في هذا الشأن. ويبرز هادي، وهو في العقد الثامن من العمر، كحالة فريدة بعد أن أمضى عامه الثاني عشر في المنفى، في مقابل ثلاث سنوات فقط مارس خلالها مهامه من داخل القصور الرئاسية في الأراضي اليمنية، وذلك منذ انتخابه في 21 فبراير/ شباط عام 2012.

ويعد عبد ربه منصور هادي من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية اليمنية خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1994 و2012، قبل أن يتولى رئاسة البلاد عقب احتجاجات 2011، بصفته مرشحاً توافقياً ضمن المرحلة الانتقالية. وخلال فترة حكمه، قاد عملية لإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المؤسسة العسكرية.

وبرز اسم هادي بشكل أكبر بعد سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء مطلع عام 2015، وفرضها الإقامة الجبرية عليه قبل أن يغادر إلى عدن ويعلن التراجع عن استقالته، مطالباً بدعم إقليمي ودولي لاستعادة السلطة. وفي مارس/ آذار من العام نفسه، بدأ التحالف بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن دعماً لحكومته، قبل أن يعلن هادي في إبريل/ نيسان 2022 نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.