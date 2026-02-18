وفاة الدبلوماسية الفلسطينية في أوروبا ليلى شهيد

- توفيت ليلى شهيد، المندوبة السابقة لفلسطين في باريس وبروكسل، عن عمر 76 عامًا، حيث عُثر عليها ميتة في منزلها بجنوب فرنسا، والتحقيق جارٍ لتحديد أسباب الوفاة. - شغلت شهيد منصب مندوبة السلطة الفلسطينية في فرنسا بين 1994 و2005، ثم لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وكرّست حياتها للدفاع عن فلسطين وتعزيز حضورها دوليًا. - وُلدت في لبنان عام 1949، وكانت أول امرأة تمثل منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، ودرست الأنثروبولوجيا في الجامعة الأميركية ببيروت.

توفيت مندوبة فلسطين السابقة في باريس وبروكسل ليلى شهيد عن عمر ناهز 76 عاما. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أوردت معلومات في وقت سابق، أفادت فيها بأن شهيد، التي كانت تعاني المرض منذ أعوام، عُثر عليها ميتة في منزلها في لا ليك بجنوب فرنسا. وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن جثة شهيد عُثر عليها بعد ظهر الأربعاء، مؤكداً أن التحقيق جار لـ"تحديد أسباب الوفاة".

وكانت شهيد مندوبة للسلطة الفلسطينية في فرنسا بين العامين 1994 و2005، قبل أن تشغل المنصب نفسه لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل في العقد التالي.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلى شهيد، لافتا إلى أنها كرّست حياتها للدفاع عن فلسطين، وأسهمت في تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الساحة الأوروبية والدولية. بدوره، نعى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ شهيد عبر إكس، معتبرا أنها كانت "صوت فلسطين البارز في كل المحافل التي عملت بها". كما نعتها السفيرة الفلسطينية الحالية في باريس هالة أبو حصيرة. وكتبت على إكس: "ليلى شهيد، السفيرة الرمز لفلسطين، غادرتنا"، معتبرة أن رحيلها "خسارة هائلة لفلسطين وللعالم الذي يؤمن بالعدالة".

ولدت شهيد في 1949 في لبنان، وكانت أول امرأة تتولى تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج. وبدأت مسيرتها في أيرلندا في 1989، وتولت اعتبارا من السنة التالية شؤون البعثة في هولندا. وأتمت دراستها الثانوية في العاصمة اللبنانية، وحصلت على إجازة في علم الأنثروبولوجيا من الجامعة الأميركية في بيروت. وكانت ليلى شهيد زوجة الكاتب المغربي محمد برّادة.

(فرانس برس، العربي الجديد)