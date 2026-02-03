وفاة أحمد عبيدات... مدير سابق للمخابرات أحبّه الأردنيون

- توفي أحمد عبيدات، رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأردني الأسبق، عن عمر 87 عامًا، ويُعتبر من الشخصيات السياسية البارزة في تاريخ الأردن الحديث، حيث تميز بنزاهته وزهده في السلطة. - شغل عبيدات مناصب حساسة، منها إدارة المخابرات العامة ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، وعُرف بمواقفه المعارضة لمعاهدة السلام مع إسرائيل ودعوته للإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. - أعادت الحلقات الحوارية معه في برنامج "وفي رواية أخرى" تسليط الضوء على شخصيته، حيث كشف عن فلسفته بأن السلطة مسؤولية أخلاقية وقدم معلومات حول أحداث تاريخية.

توفي فجر اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأردني الأسبق أحمد عبيدات (87 عاماً) بعد معاناة مع المرض، وهو من الشخصيات السياسية البارزة في تاريخ الأردن الحديث؛، فهو نموذج نادر لرجل سلطة نال اتفاق الأردنيين على زهده ونظافة يده واستقامته، ورجل صاحب موقف، لا سيما في عدائه إسرائيل، وهو الذي ظل يحظى باحترام كبير في أوساط عريضة من الأردنيين، ويوصف بينهم بأنه ظاهرة سياسية وأخلاقية في بلاده.

ومن النادر عربياً أن يُذكر اسم رجلٍ شغل رئاسة جهاز أمني شديد الحساسية، ثم وزارة الداخلية، فرئاسة الحكومة، من دون أن ينقسم الرأي العام حوله، غير أن اسم أحمد عبيدات ظلّ على امتداد عقود، محاطاً بإجماعٍ نادر بين الأردنيين على تقديره ومحبته، وعلى احترام واسع لشخصه، وتقدير لنزاهته، واعتراف بثقله الوطني، حتى من خصومه السياسيين، فقد خرج من السلطة بسمعة أخلاقية نظيفة، لا تُسجّل عليه شبهة فساد، ولا تُنسب إليه ثروة، ولا يُعرف عنه توظيف المنصب لمصلحة شخصية أو عائلية.

وُلد أحمد عبيدات في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1938 في بلدة حرثا بمحافظة إربد، شمالي الأردن. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1961، في زمنٍ كان فيه القانون مدخلاً لفهم الدولة لا مجرد وظيفة، وبدأ حياته العملية معلّماً، ثم ضابطاً في الأمن العام، قبل أن يلتحق في العام 1964 بجهاز المباحث العامة الذي تحول إلى دائرة المخابرات العامة، ويصعد فيه تدريجياً حتى تولّى إدارته عام 1974، في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المملكة.

في تلك السنوات، لم يكن منصب مدير المخابرات مجرد وظيفة، بل موقعاً تتقاطع فيه السياسة بالأمن، والداخل بالإقليم، والاستقرار بالبقاء. قاد عبيدات الجهاز سبع سنوات وعدة أشهر، في زمن الأحكام العرفية، وحدّة الصراع العربي- الإسرائيلي، والتوترات الداخلية، وقد عُرفت دائرة المخابرات في عهده بالشدّة التي وصفها شهود وحقوقيون بـ"التجاوزات". وبعد مدة، دخل عبيدات المجال السياسي العلني، حيث شغل منصب وزير الداخلية عام 1982، ثم كُلّف بتشكيل الحكومة عام 1984. وفي شهاداته اللاحقة، أكّد أنه اختار فريقه الوزاري بنفسه، من دون تدخل، وأنه مارس ولايته بقدر ما يراه مناسباً، وفضّل الاستقالة على البقاء عندما قدر أن الأمور لا تسير كما أراد، في سابقة عزّزت صورته رجلاً لا يتمسك بالمنصب.

لم يكن عبيدات سياسياً مهادناً، إذ عُرف بعدائه الصريح للاحتلال الإسرائيلي، وكان الوحيد في مجلس الأعيان الذي عارض معاهدة للسلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1994، فطلب منه الملك الحسين تقديم استقالته. وفي السنوات اللاحقة، أعاد عبيدات تقديم نفسه داعياً للإصلاح السياسي، وصوتاً نقدياً من داخل الدولة لا من خارجها. وطالب بمحاربة الفساد، وبناء مؤسسي متين، ومسار ديمقراطي فعلي، وذلك عندما كُلّف عام 2003 بتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورأى في ذلك امتداداً طبيعياً لفكرة الدولة التي تحمي مواطنيها بالقانون.

أعادت الحلقات الحوارية الست معه في برنامج "وفي رواية أخرى" على شاشة "تلفزيون العربي"، وحاوره فيها بدر الصايغ، تسليط الضوء على شخصيته، لا بوصفه صاحب أسرار فحسب، بل شاهداً على منعطفات الدولة الأردنية ومسارها وتحولاتها. لم تكن قيمة هذه الشهادات في ما حملته من معلومات مثيرة فقط، بل في ما كشفته من فلسفة رجل يرى أن السلطة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون نفوذاً. ومما كشف عنه في هذه الحلقات أنه يعتقد بمسؤولية مباشرة للدولة المصرية في اغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وصفي التل، في القاهرة في 1970، وأن لقاء كان مقرراً بين الملك حسين وزعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني في باريس لكنه لم ينعقد.