وصول 5 جرحى من غزة إلى مصر عبر معبر رفح بعد عام من الإغلاق

- إعادة فتح معبر رفح: وصل خمسة جرحى ومرضى فلسطينيين إلى مصر عبر معبر رفح، بعد إغلاقه لأكثر من عام بسبب الحرب في غزة، مما يعكس بدء تفعيل مسار إنساني مزدوج للعبور. - التشغيل التجريبي للمعبر: تمثل هذه الخطوة مرحلة تجريبية لتقييم الإجراءات الفنية والطبية والأمنية، مع توقع استئناف العمل بصورة أوسع بعد التقييم. - جهود إنسانية وتعاون دولي: فتح المعبر يُعد إنجازًا تعاونيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء الإنسانية عن أهالي غزة، ويأتي ضمن خطة دولية لتحسين حركة التنقل.

وصل خمسة جرحى ومرضى فلسطينيين إلى مصر، مساء اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد فتحه لأول مرة منذ أكثر من عام على إغلاقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في خضم حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع وخلفت نحو ربع مليون شهيد وجريح فلسطيني جلهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر مصرية في معبر رفح لـ"العربي الجديد" إن "الدفعة الأولى وصلت وفق الآلية الجديدة المتفق عليها"، حيث عبر الجرحى والمرضى مشيًا على الأقدام حتى البوابة المصرية، قبل أن تتولى سيارات إسعاف مجهزة نقلهم فورًا إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم. وأضافت المصادر أن عدد القادمين بلغ خمسة مرضى وجرحى، يرافقهم عشرة مرافقين.

وأوضحت المصادر أن ما جرى اليوم يمثل مرحلة تجريبية لآلية تشغيل المعبر، على أن يُستأنف العمل بصورة أوسع اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، بعد تقييم الإجراءات الفنية والطبية والأمنية التي نُفذت خلال اليوم الأول.

وفي الاتجاه المقابل، استقبل قطاع غزة عشرات الفلسطينيين العائدين من مصر بعد انتهاء رحلات علاجية استمرت ما يقرب من عامين، في أول حركة عودة عبر المعبر منذ إغلاقه، ما يعكس بدء تفعيل مسار إنساني مزدوج للعبور ذهابًا وإيابًا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعادة تشغيل المعبر فعليًا بعودة خمسين فلسطينيًا من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، وفق ما أفاد به مصدر مصري مسؤول "العربي الجديد"، مؤكدًا أن الطواقم المصرية سهّلت إجراءات المغادرة، وتعمل على استقبال دفعات متتالية من الجرحى والمرضى القادمين من غزة.

وبحسب المصادر، تخضع آلية التشغيل لتقييم يومي ومراجعات مستمرة من جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان انتظام العمل ومنع أي استغلال للمعبر خارج الإطار الإنساني، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة والحاجة الملحّة لإجلاء الجرحى والمرضى وتوفير العلاج لهم خارج القطاع، على حد قول المصادر.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الاثنين، فتح معبر رفح وبدء التشغيل التجريبي له في الاتجاهين، في خطوة قالت إنها "تُعد محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم حركة التنقل والتخفيف من الأعباء الإنسانية عن أهالي قطاع غزة، وبما ينسجم مع مسؤوليات اللجنة في إدارة وتنظيم شؤون العبور".

وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث عبر حساب اللجنة في "فيسبوك": "هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع، ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن تشغيل المعبر يُجسد إنجازًا تعاونيًا بمشاركة الشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور باعتبارها عنصرًا أساسيًا ضمن الخطة ذات النقاط العشرين التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.