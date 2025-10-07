وصول 131 من نشطاء أسطول الصمود العالمي إلى الأردن

- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن وصول 130 ناشطاً من مختلف الجنسيات إلى الأردن بعد ترحيلهم من إسرائيل، وتم تسهيل عبورهم بالتعاون مع الجهات المعنية وتنسيق مغادرتهم مع سفاراتهم. - شمل الإجلاء رعايا من دول مثل البحرين وتونس والجزائر وسلطنة عُمان، وأكدت تركيا وصول 14 ناشطاً تركياً تمهيداً لنقلهم إلى وطنهم. - النيابة العامة في روما فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمها نشطاء إيطاليون بشأن انتهاكات تعرضوا لها أثناء احتجازهم في إسرائيل.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وصول امرأة أردنية و130 ناشطاً وناشطة من رعايا عدد من الدول الأجنبية والعربية كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأردنية المعنيّة سهّلت عبورهم، وقدّمت ما يلزم من مساعدات يحتاجونها.

وأشار المجالي إلى أنّ القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار، يوم الجمعة الماضي، المواطنين الأردنيين، وعددهم ثلاثة، في مكان احتجازهم، لافتاً إلى أنّ اثنين منهم كانا قد غادرا سابقاً جواً عن طريق تركيا، وأوضح المجالي أنّه "جرى التنسيق مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتنظيم وتسهيل مغادرة رعاياها أراضي المملكة".

وصول ناشطين من أسطول الصمود إلى الأردن بعد ترحيلهم عبر جسر الملك حسين

تفاصيل أوفى مع مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس@hadeelnammas pic.twitter.com/uIJ3NsaETy — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 7, 2025

وشمل الإجلاء، بحسب المجالي، رعايا من مملكة البحرين، وتونس، والجزائر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، وليبيا، وباكستان، وتركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، والتشيك، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، وصربيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروغواي.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي وصول 14 ناشطاً تركياً في أسطول الصمود العالمي إلى الأردن، تمهيداً لنقلهم جواً إلى البلاد. وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، أشار كتشالي إلى أن النشطاء الأتراك وصلوا إلى الأردن برّاً صباح اليوم الثلاثاء. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه بعد عودة النشطاء الـ14 سيكون المواطنون الأتراك كافّة الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي قد عادوا إلى وطنهم.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت إسرائيل نشطاء أسطول الصمود عبر حافلات إلى الأردن عبر معبر اللنبي بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أنّ السلطات الإسرائيلية رحّلت 14 ألمانياً إلى اليونان، إذ استقبلهم موظفو السفارة الألمانية هناك، بحسب ما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

النيابة العامة في روما تجري تحقيقاً في شكاوى قدمها نشطاء أسطول الصمود العالمي

إلى ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما عن إجراء تحقيق في الشكاوى التي قدمها ناشطون وبرلمانيون إيطاليون كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي. وذكرت وكالة آكي الإيطالية للأنباء أنه "من المرتقب أن يجري مكتب المدعي العام مقابلات مع المشاركين في المبادرة بصفتهم أشخاصاً مطلعين على الوقائع، بعد تقييمهم الوثائق المقدمة، بما في ذلك اختصاصهم القضائي".

واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي، على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين الذين كانوا على متنها. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت الماضي، أنها رحَّلت إلى تركيا 137 ناشطاً إضافياً من أسطول المساعدات لقطاع غزة.

وأفاد ناشطون مدنيون من أسطول الصمود العالمي بتعرّضهم لانتهاكات أثناء احتجازهم غير القانوني في إسرائيل، بينها تعذيب وحرمان من الماء ونزع الحجاب، ورفض تواصلهم مع محامين. وقالت صحيفة هآرتس، أمس الاثنين، إن "عشرات المحاضر لمعتقلين مَثلوا أمام محكمة مراجعة الاحتجاز الإسرائيلية تُظهر أن معظمهم قالوا إنهم مُنعوا من استشارة محامٍ قبل جلسات الاستماع، ورفضوا التحدّث مع القضاة".