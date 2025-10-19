وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

- وصول وفد حماس إلى القاهرة: أعلنت حركة حماس عن وصول وفد برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية. - تصعيد إسرائيلي في غزة: شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، مدعيًا انتهاك حماس للاتفاق، وأغلقت إسرائيل معابر القطاع وعلقت المساعدات الإنسانية. - حماس تنفي وتطالب بتدخل الوسطاء: نفت حماس ارتكاب أي انتهاكات، مؤكدة التزامها بالاتفاق، وطالبت الوسطاء بالتدخل لضمان تنفيذ بنوده وحماية المدنيين.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، وصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، وشن غارات منذ صباح الأحد، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الفلسطينيين بين شهيد وجريح. وقالت الحركة، في بيان: "وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة الدكتور خليل الحية، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية".

ومساء الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه أغار على عشرات الأهداف في قطاع غزة، بزعم أن حركة حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم. وادعى الجيش، أن فلسطينيين "أطلقوا قذائف مضادة للدروع والنار نحو آليات هندسية تابعة للجيش عملت على تدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة رفح بناء على شروط الاتفاق"، وفق مزاعم البيان.

وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إغلاق جميع معابر قطاع غزة ووقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني حتى إشعار آخر، وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية (كان). وجاء وقف وصول المساعدات إلى القطاع بناء على توصية من جيش الاحتلال، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، نفت حركة حماس ارتكابها أي انتهاكات، مؤكدة في بيان سابق اليوم الأحد، أنها تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تنفيذ بنوده "بكل دقة ومسؤولية". وشددت الحركة على أن إسرائيل من تواصل ارتكاب خروقات للاتفاق، أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى استشهاد 46 فلسطينياً وإصابة 132 آخرين، فضلاً عن عدم التزامها بإدخال المساعدات ومناطق الانسحاب والإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال. وطالبت حركة حماس الوسطاء (مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة) بالتدخل العاجل لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وحماية المدنيين.

(الأناضول، العربي الجديد)