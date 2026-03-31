وسيط لهيغسيث سعى لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

- كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن محاولة وسيط لوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث استثماراً ضخماً في شركات دفاعية كبرى قبل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم توفر الصندوق لعملاء "مورغان ستانلي". - يأتي التقرير وسط تدقيق في الصفقات المالية قبيل قرارات الرئيس ترامب، مما أثار تساؤلات حول احتمال تسريب معلومات مسبقاً، بينما نفت وزارة الحرب الأميركية صحة الادعاءات. - من المقرر أن يعقد هيغسيث مؤتمراً صحافياً مع الجنرال دان كين، في ظل تقليل إدارة ترامب عدد المؤتمرات الصحافية حول العمليات العسكرية.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وسيطاً يعمل لدى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث حاول إنجاز استثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى خلال الأسابيع التي سبقت العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأضافت أنّ وسيط هيغسيث في شركة "مورغان ستانلي" تواصل مع "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، في فبراير/ شباط، بشأن استثمار ملايين الدولارات في صندوق المؤشرات المتداولة النشط للصناعات الدفاعية التابع للشركة، وذلك قبل وقت قصير من شنّ الولايات المتحدة عمليتها العسكرية على طهران.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الصفقة الاستثمارية التي ناقشها وسيط هيغسيث لم تتم في نهاية المطاف، إذ لم يكن الصندوق، الذي أُطلق في مايو/ أيار من العام الماضي، متاحاً بعد لعملاء "مورغان ستانلي" للشراء. ولم توضح الصحيفة مدى صلاحيات الوسيط في إجراء الاستثمارات نيابة عن وزير الحرب الأميركي، أو ما إذا كان هيغسيث على علم بما يفعله الوسيط.

ويأتي هذا التقرير عن محاولة الاستثمار في خضم تدقيق أوسع نطاقاً في الصفقات التي تُجرى في الأسواق المالية وأسواق التنبؤ (منصات تداول رقمية تتيح شراء عقود مبنية على نتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة وبيعها) قبيل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسية المهمة. وسبق بعض هذه القرارات رهانات حالف توقيتها الصواب، ما دفع خبراء إلى التساؤل عما إذا كانت المعلومات قد سُرّبت مسبقاً.

ويُعد هيغسيث من أبرز مهندسي الحرب على إيران، وبرز ضمن أشد المدافعين عن خيار المواجهة مع الجمهورية الإسلامية، حيث دأب في مداخلاته الإعلامية على الترويج لاستخدام القوة العسكرية الأميركية باعتبارها أداة حاسمة لفرض الردع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

في غضون ذلك، نفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) الاثنين، أن وسيطاً للوزير بيت هيغسيث حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى، وطالب بسحب التقرير. وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل بحسب ما نقلت وكالة رويترز: "هذا الادعاء كاذب ومختلق تماماً".

من جانب آخر، قالت شبكة "سي أن أن"، إنه من المقرر أن يعقد هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء، وهو أول مؤتمر من نوعه منذ نحو أسبوعين. وقالت الشبكة إن إدارة ترامب اختارت تقليل عدد المؤتمرات الصحافية بشأن العمليات العسكرية، إذ بلغ إجمالي المؤتمرات الصحافية التي عقدها البنتاغون منذ بدء العدوان على إيران في 28 فبراير/ شباط، ستة مؤتمرات فقط.