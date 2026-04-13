وساطات لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران: الباب لم يُغلق

- وسطاء من باكستان ومصر وتركيا يواصلون محادثاتهم مع الولايات المتحدة وإيران، بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الحرب، مع توقعات بجولة جديدة من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 أبريل. - واشنطن تسعى لمنع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وتطالب بتجميد تخصيب اليورانيوم وتخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تطالب طهران بالإفراج عن الأموال المجمدة. - المحادثات في إسلام آباد أرست أساساً لعملية دبلوماسية، مع تأكيد على تعزيز الثقة والإرادة لتحقيق مصالح جميع الأطراف، رغم التحديات المستمرة.

أفاد موقع إكسيوس بأن وسطاء من باكستان ومصر وتركيا سيواصلون خلال الأيام المقبلة محادثاتهم مع الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي ومسؤول أميركي أن جميع الأطراف لا تزال ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق، مع آمال بإجراء جولة جديدة من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 إبريل/ نيسان. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس استئناف الضربات إذا لم يؤدِّ الحصار البحري إلى تغيير موقف إيران، لافتاً إلى أن هذا الحصار، إلى جانب الانسحاب الأميركي من محادثات إسلام آباد، يُعد جزءاً من مسار التفاوض.

وبحسب مسؤول أميركي، تسعى واشنطن إلى منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط خلال المفاوضات. ونقل الموقع عن مصدر إقليمي قوله إن "الباب لم يُغلق بعد، وكلا الطرفين يساوم"، فيما اعتبر مسؤول أميركي أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا أبدت طهران مرونة أكبر وتعاملت مع مقترح إسلام أباد باعتباره الخيار الأفضل المتاح.

في المقابل، قال السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم إن محادثات إسلام أباد لم تفشل، بل أرست أساساً لعملية دبلوماسية، مؤكداً أن تعزيز الثقة والإرادة قد يفضي إلى إطار مستدام يحقق مصالح جميع الأطراف. وأوضح التقرير أن أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات التي استمرت 21 ساعة تمحورت حول الملف النووي، ولا سيما مطلب واشنطن بتجميد تخصيب اليورانيوم وتخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى حجم الأموال المجمدة التي تطالب طهران بالإفراج عنها مقابل تنازلات نووية.

كذلك أشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر أن الأطراف كانت "على بُعد خطوات" من اتفاق قبل أن تغيّر الولايات المتحدة شروطها، وهو ما لم يؤكده مسؤولون أميركيون أو مصادر إقليمية، رغم إقرارهم بتحقق تقدم.

في السياق، أجرى وزيرا خارجية تركيا ومصر اتصالات مع نظيرهما الباكستاني، قبل التواصل مع المبعوث الأميركي إلى البيت الأبيض ستيف ويتكوف وعراقجي، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة.

وأضاف التقرير أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي قاد فريق التفاوض، التقى الإيرانيين لأول مرة في إسلام آباد، واصفاً المحادثات بأنها كانت "صعبة" لكنها تحولت إلى "تبادل مثمر للمقترحات". وختم بأن القيادة الأميركية لا تزال تأمل بعودة إيران إلى طاولة المفاوضات، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الحصار البحري سيبدأ تنفيذه، مع تأكيد عدم عرقلة حرية الملاحة للسفن العابرة مضيق هرمز إلى موانئ غير إيرانية.