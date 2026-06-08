وزير داخلية تركيا يتمنى ولاية القدس ولو ليوم واحد.. وكاتس يهاجمه

- أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي مصطفى تشتفتشي حول أمنيته بأن يكون والياً على القدس ليوم واحد ردود فعل واسعة، حيث دعا لتحرير القدس كما حدث مع دمشق وحلب وكراباخ. - رد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على هذه التصريحات بتأكيده أن القدس ليست القسطنطينية، وأن إسرائيل دولة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل. - لم يصدر أي رد رسمي تركي على تصريحات كاتس، لكن يُتوقع أن تثير المنشورات تفاعلات مستقبلية.

رد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، على أمنية وزير الداخلية التركي مصطفى تشتفتشي بأن يكون "واليا على القدس ولو ليوم واحد"، قائلا إن "القدس ليست القسطنطينية". جاء ذلك في تغريدة على منصة إكس باللغة التركية، بعد يوم واحد من تصريح للوزير التركي تحدث فيه عن أمنيته.

وقال وزير الداخلية التركي في كلمة خلال زيارته لولاية تشوروم: "كما شهدنا تحرير دمشق وحلب وكراباخ، بإذن الله سنشهد يوما ما تحرير القدس". وأضاف أنه كان يدعو دعاء خاصا من أجل القدس خلال فترة حكمه واليا لولاية تشوروم قائلا: "دعوت الله أن يمنحني حكم القدس ولو ليوم واحد فقط".

وانتشرت تصريحات الوزير التركي وأمنيته بشكل كبير وحصل تفاعل معها، ما دفع الوزير الإسرائيلي للرد عليها اليوم في منشور باللغة التركية ووضع فيه وسوما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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ووزير الداخلية، إضافة لقادة المعارضة التركية من مثل رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو ورئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.

وقال كاتس في منشور: "إلى وزير الداخلية التركي، الذي يحلم بحكم القدس ويطلق التهديدات، أقول القدس ليست القسطنطينية، ودولة إسرائيل ليست إمبراطورية صليبية متداعية، إسرائيل دولة قوية وعازمة أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد".

وزعم كاتس أن "القدس كانت عاصمة اليهود لثلاثة آلاف عام، وستبقى عاصمة إسرائيل إلى الأبد"، مضيفا أن "الإمبراطورية العثمانية التي تحلم بها أنت وأردوغان قد انهارت ولن تعود أبدا". وختم بالقول: "للأسف، لم تتعلم شيئا من إرث أتاتورك، الذي عمل على تحويل تركيا إلى دولة حديثة، وعلى العكس أنت تسعى إلى جر تركيا إلى حقبة مظلمة ومتخلفة".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي تركي على تصريحات كاتس، ويُنتظر أن تكون هناك ردود فعل على المنشور في وقت لاحق.