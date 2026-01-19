- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وضمان التواصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، مشددًا على رفض تقسيم غزة، وذلك خلال لقائه مع علي شعث في القاهرة. - اللقاء يُعد أول اجتماع وزاري معلن بين رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومسؤول مصري، مما يعكس الدعم السياسي المصري للجنة في المرحلة الانتقالية، مع تأكيد مصر على دعمها الكامل للجنة في إدارة شؤون غزة. - عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات الخطة الأمريكية، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، بينما أعرب شعث عن تقديره للدعم المصري.

شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة في القاهرة، على "أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وضمان التواصل الجغرافي والإداري بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية"، مؤكداً الرفض الكامل لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة. وجاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي لشعث، اليوم الاثنين، "حيث قدّم له التهنئة بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها قطاع غزة".

ويُعد اللقاء أول اجتماع مُعلن على المستوى الوزاري بين رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومسؤول مصري رفيع منذ تشكيل اللجنة، في مؤشر إلى الدعم السياسي المصري لدورها خلال المرحلة الانتقالية.

وقال السفير تميم خلاف؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي "أعرب خلال اللقاء عن كامل دعم مصر لرئيس اللجنة وأعضائها، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في غزة، وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".

ورحّب وزير الخارجية بتشكيل اللجنة وبما يتمتع به أعضاؤها من خبرات تسهم في ضمان كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستقرار الإداري خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن مصر ستواصل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين سياسياً وإنسانياً.

كما أشار عبد العاطي، خلال اللقاء، إلى ضرورة استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب شعث عن بالغ تقديره للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مثمّناً الجهود التي تبذلها القيادة المصرية على المستويين السياسي والإنساني خلال هذه المرحلة الحرجة.